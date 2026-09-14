Óscar Sánchez ya tiene el mando del primer equipo del Valencia CF. Aunque sea de manera interina como solución temporal hasta que Braulio Vázquez tome las riendas del club y logre convencer a un nuevo entrenador. Con la vista puesta en el Deportivo Alavés, próximo rival liguero, el equipo valenciano sueña con lograr una victoria que le haga dejar atrás la etiqueta de colista. Para ello hay que hacer las cosas bien ante los de Quique Sánchez Flores, que han arrancado el curso con más fuerza de la esperada.

Directo | Rueda de prensa de Óscar Sánchez como entrenador del Valencia CF

Tardará mucho el equipo en cambiar el chip. Antes no sé el grado que había. A partir de hoy he visto ese grado. Estoy convencido de ver un vestuario responsabilizado y que esto se va a alargar. En cuanto salgan los resultados que llegarán pronto se verá esa ilusión positiva.

Vídeos del Alavés, Valencia... ponerse al día en unas horas. Duermo poco siempre. Será la edad. Con naturalidad. Ayer llegué y vimos lo que nos podíamos encontrar del Alavés, en qué punto estamos nosotros y la naturalidad con la que lo hubiera hecho para el Mestalla.

Lo psicológico... Con naturalidad. Siendo claro, asumiendo la situación del equipo. Que el equipo debe sumar puntos, marcar menos, encajar menos e ir contra un rival que está muy bien. Sabemos lo que es Mendizorroza, yo lo he vivido. hay que tener confianza y fe porque el equipo tiene capacidad de ir a hacer un gran partido y ganar

A veces disfruto más que cuando jugaba. Estoy encantado de dedicarme a esto

Fecha de banquillo. La idea del club y mía es entrenar hoy y afrontar el partido de mañana. Ni el club ni yo pensamos en más que el partido de Vitoria. Pensar en algo más es eperder el foco.

Aspectos a mejorar. Estaba muy centrado en el Mestalla y cuando veíamos al primer equipo era más como espectador. El equipo hacía cosas bien, pero cuando llevas 1 punto de 15 es por algo. Cuando las cosas van mal tendemos a ver todo lo malo, pero hay potencial y capacidad de sobre en la plantilla. Todos y cada uno de ellos lo han demostrado en otras ocasiones.

Adaptación. Mis ideas se pueden hacer en cualquier categoría. El cuerpo técnico anterior tenía muy trabajado al equipo. Carlos a nivel personal ha sido una tristeza porque siempre se ha preocupado por el filial, por jugadores y por mí. Hay que implementar las cosas que ya se hacían bien y espero darle nuestro sello. Cualquier idea en el fútbol cabe siempre que el jugador crea.

Vestuario sin ilusión. No sé cómo estaban anteriormente. Estaba preocupado con el Mestalla. Hoy le she visto con ilusión y pasión. Está en nuestra mano y la de los jugadores y estoy convencido de si lo hacemos bien y la afición lo ve, se reenganchará todo el mundo. Mestalla cuando está encendida, gana partidos. Cuando venía como jugador, la gente de fuera estaba cagadeta.

Bajas. Rioja. Libreta de estilo. Rioja va convocado, Guido también. Tárrega se lo pierde por lesión. Los que están, con ganas y se ven bien, veremos si juegan. Respecto al libreto, intento que mis equipos tengan marcado a qué queremos jugar. Quiero que sean valientes y que vayamos a por el rival, que cuando toque sufrir estemos todos juntos. Que el equipo meta pasión e ilusión.