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Directo | Rueda de prensa de Óscar Sánchez como entrenador del Valencia CF

El preparador interino de los blanquinegros dirigirá los primeros entrenamientos de la semana y comandará el banquillo en la visita a Mendizorroza

Óscar Sánchez, durante un entrenamiento

Óscar Sánchez, durante un entrenamiento

Javier Bengoa

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Javier Bengoa

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Valencia

Óscar Sánchez ya tiene el mando del primer equipo del Valencia CF. Aunque sea de manera interina como solución temporal hasta que Braulio Vázquez tome las riendas del club y logre convencer a un nuevo entrenador. Con la vista puesta en el Deportivo Alavés, próximo rival liguero, el equipo valenciano sueña con lograr una victoria que le haga dejar atrás la etiqueta de colista. Para ello hay que hacer las cosas bien ante los de Quique Sánchez Flores, que han arrancado el curso con más fuerza de la esperada.

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