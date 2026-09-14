Óscar Sánchez: energía y versatilidad táctica para el banquillo del Valencia CF

Mientras Braulio Vázquez cierra la contratación del nuevo entrenador del Valencia CF para tratar de revertir su delicada situación, Óscar Sánchez, entrenador del filial, ha cogido el toro por los cuernos de manera interina y tratará de sacar en Mendizorroza unos puntos que deben acabar siendo claves a final de temporada. El murciano, que tendrá unos días una gran oportunidad en la élite, es un técnico muy preparado y con buen hacer en las categorías inferiores, destacando por su carácter enérgico y por su capacidad para encontrar soluciones tácticas.

Desde que llegó a Paterna cuenta con dos importantes logros. El último fue levantar a un Valencia Mestalla casi muerto y salvarlo con una propuesta valiente, pero el trabajo que mejor le define como técnico es el del Juvenil División de Honor que llegó a la final de la Copa de Campeones eliminando a Real Madrid y FC Barcelona, equipos de Youth League.

F. Calabuig

Un Juvenil 'A' histórico

Ese Valencia destacó por tener un dinamismo absoluto en su forma de jugar, una vocación ofensiva voraz y una verticalidad enorme, sacando mucho partido de jugadores como Aimar Blázquez, Leslie Okay, David Otorbi, Jaume Durá o Lucas Núñez. El equipo destacó por su capacidad para adaptarse a distintos escenarios y ser competitivo tanto armando ataques rápidos con un delantero centro que jugaba bien de espaldas, como elaborando las jugadas con un gran sistema de salida de balón.

Sánchez aprovechó el buen pie de Miguel Monferrer, lateral derecho, para llevarlo a posiciones interiores en salida de pelota y conseguir la amplitud y la profundidad dándole la banda entera a Otorbi en fase de posesión de balón. El equipo, que encontraba soluciones de forma constante para generar superioridad con el esférico, acabó quedándose a las puertas de ganar la Copa de Campeones.

A nivel de sistema, le gusta partir con una línea de cuatro atrás, con un doble pivote y un enlace con el delantero, pero organiza los roles dentro del juego en función de las piezas disponibles, apostando por laterales más o menos largos según sus características, al igual que el perfil de sus extremos.

Llegó tras ascender al Orihuela

Óscar Sánchez llegó a la Academia del Valencia CF con una trayectoria mucho más amplia de lo que puede sugerir su perfil de técnico de cantera. Tras retirarse como futbolista, dio el salto a los banquillos como segundo entrenador del Real Murcia, primero junto a José Manuel Aira y más tarde con Vicente Mir, a quien también acompañó en el Elche CF. Después pasó por el FC Sochaux francés, la Cultural Leonesa y el Marbella, acumulando experiencia en distintos contextos del fútbol sénior antes de asumir responsabilidades como primer entrenador.

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Ese paso llegó en el Orihuela CF, donde firmó la etapa más importante de su carrera antes de aterrizar en Paterna. Con el conjunto oriolano fue campeón del Grupo VI de Tercera Federación y consiguió el ascenso directo a Segunda Federación en la temporada 2022/23, mérito que le permitió continuar al frente del equipo en la categoría superior. Su llegada al Valencia CF en 2024 para dirigir al Juvenil A no fue, por tanto, el inicio de un entrenador de base, sino el siguiente capítulo de una carrera construida durante casi una década entre vestuarios profesionales, funciones de asistente y experiencia como primer técnico.