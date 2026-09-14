F. Calabuig

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Óscar Sánchez: "He visto chicos con ganas de revertir la situación y ganar"

Óscar Sánchez analiza su llegada al vestuario del Valencia CF. El técnico ya tiene el mando del primer equipo del Valencia CF, aunque sea de manera interina como solución temporal hasta que Braulio Vázquez tome las riendas del club y logre convencer a un nuevo entrenador. Con la vista puesta en el Deportivo Alavés, próximo rival liguero, el equipo valenciano sueña con lograr una victoria que le haga dejar atrás la etiqueta de colista.