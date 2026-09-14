Parte médico del Valencia CF sobre César Tárrega

César Tárrega se lesionó durante el partido frente al Sevilla FC y las pruebas realizadas en los últimos días han confirmado una lesión en la musculatura isquiosural derecha. El contratiempo le deja fuera de los dos encuentros que el equipo debe disputar antes del próximo parón internacional y que agrava todavía más los problemas defensivos de la plantilla.

El club ha informado de que Tárrega “presenta una lesión en la musculatura isquiosural derecha, sufrida en el partido ante el Sevilla FC” y que seguirá “un plan terapéutico médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica”. Su evolución marcará el momento exacto de regreso, pero no estará disponible para las dos próximas citas.

César Tárrega en el banquillo / DAZN

La defensa, bajo mínimos

La ausencia de Tárrega se suma a una auténtica epidemia de bajas en el centro de la defensa. Para el desplazamiento a Vitoria, el Valencia CF únicamente dispone de un central con ficha del primer equipo: Justin De Haas.

La situación obliga a mirar de nuevo hacia la cantera. Iker Córdoba y Alejandro Panach han entrado en la convocatoria y aparecen como alternativas para completar una zaga que llega muy condicionada por las lesiones. Córdoba, de hecho, cuenta con opciones de tener protagonismo inmediato ante la falta de efectivos.

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La baja de Tárrega aumenta los problemas de Óscar Sánchez en una semana ya marcada por la necesidad de recomponer al equipo. El Valencia afrontará los dos partidos previos al parón sin uno de sus centrales titulares y con la defensa reducida prácticamente al mínimo, obligando una vez más a apoyarse en los jugadores del filial.