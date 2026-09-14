Primer jugador del Valencia CF que se despide de Carlos Corberán
Diego López ha dedicado un mensaje al técnico después de que el entrenador acudiera este lunes a Paterna para despedirse de la plantilla
La salida de Carlos Corberán del Valencia CF no ha traído precisamente una cascada de reacciones públicas por parte del vestuario. Después de que el técnico acudiera esta mañana a la Ciudad Deportiva de Paterna para despedirse personalmente de los jugadores, Diego López ha querido dedicarle unas palabras públicamente a través de sus redes sociales. El asturiano ha lamentado especialmente que todo el trabajo realizado durante esta etapa no haya terminado teniendo la recompensa esperada.
"En el fútbol muchas veces el trabajo no tiene recompensa y esta es una de esas ocasiones", ha escrito Diego López en su despedida a Corberán. Un mensaje cálido con el que ha sido su entrenador en las últimas tres temporadas, aunque en la última no hay apodido jugar a causa de una grave lesión.
Corberán se despide en Paterna
Corberán ha regresado este lunes por la mañana a Paterna, ya fuera de su cargo, para cerrar personalmente su etapa en el Valencia. El técnico ha tenido la oportunidad de despedirse de los futbolistas con los que había trabajado hasta su destitución antes de abandonar las instalaciones de la Ciudad Deportiva.
Diego López ha sido el primer jugador -y de momento el único de la primera plantilla- en exteriorizar públicamente ese adiós.. La plantilla abre ahora una etapa diferente bajo la dirección interina de Óscar Sánchez, mientras Corberán pone punto final a su paso por el banquillo valencianista después de una última visita a Paterna para despedirse de los que hasta hace apenas unas horas eran sus jugadores.
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