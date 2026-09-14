Quique Sánchez Flores habla sobre los cambios en el Valencia CF: "Tengo una opinión formada y no la voy a hacer pública"

Quique Sánchez Flores, técnico del Deportivo Alavés, rival este martes del Valencia CD, ha analizado en sala de prensa el partido que enfrentará a ambos conjuntos en LaLiga en Mendizorroza, aunque no ha podido pasar por alto en sus declaraciones todo lo sucedido en las últimas horas en la entidad valencianista, de la que él formó parte tanto como jugador como entrenador.

La salida de Carlos Corberán y Ron Gourlay ante la mala situación deportiva del equipo en este inicio de temporada no ha pasado por alto para el madrileño, que aunque asegura que tiene "una opinión formada" sobre todo lo sucedido ha preferido no entrar en detalles: "no la voy a hacer pública". "Lo que sí que digo es que tengo un gran respeto y una gran historia de amor con el Valencia desde que era pequeño", añadió Quique Sánchez Flores.

"Desde que el Valencia está en esta situación, yo estoy con los valencianistas, los que sufren la situación que están viviendo pero ahora mismo solo pienso en el interés de mi equipo y en ganar el partido de mañana", señaló el entrenador del Alavés.

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Quique Sánchez Flores con José Luis Oltra / EFE

En la agenda del Valencia CF

Ahora mismo está en activo pero siempre que ha estado disponibles ha sido uno de los nombres vinculados al banquillo valencianista. A sus 60 años y tras 10 años defendiendo la camiseta del Valencia CF como jugador y algo más de dos como entrenador, han pasado dos décadas desde la desvinculación contractual de Quique Sánchez Flores con la entidad de Mestalla. Sin embargo, su abrupta salida tras sólo nueve jornadas de LaLiga fue toda una sorpresa para gran parte de la afición y vestuario lleno de leyendas como Cañizares, Ayala, Carboni, Curro, Albelda, Baraja, Vicente, Villa y compañía. De una manera u otra, son muchas las veces en las que ha sonado como candidato para regresar al banquillo de la que siempre fue su casa.