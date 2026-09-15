Un árbitro con poco historial y mal recuerdo para el Valencia CF

El Valencia se mide esta tarde a las 20:00 horas ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza y arbitrará Miguel Sesma. Un partido vital que tendrá nuevo técnico en el banquillo, Óscar Sánchez. El conjunto valencianista debe comenzar a sumar de tres antes de llegue el parón para no verse en la zona roja durante tres semanas. Además, en el VAR estará Valentín Pizarro.

Colegiados jornada 5 / RFEF

La realidad es que el Valencia no tiene buenos números con el colegiado logroñés, ya que ha arbitrado al conjunto valencianista en tan solo una ocasiones. Fue en el encuentro disputado en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo por 1-0 la temporada pasada.

Por otro lado, Valentín Pizarro estará en el VAR y, en esta ocasión, en Valencia posee mejores números. El colegiado ha estado hasta un total de 10 ocasiones en el VAR. Un balance de cinco victorias, cuatro empates y tan solo una derrota.

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Pizarro Gómez, durante el encuentro. / Miguel Ángel Molina

El Valencia intentará cambiar esta estadística con Miguel Sesma y conseguir una victoria que comienza a ser urgente para el devenir de la temporada y con un nuevo técnico a expesas de conocer que hará Braulio Vázquez.