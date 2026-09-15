El cambio del Valencia CF debe empezar en Mendizorroza

En medio de todo el movimiento generado por la salida de Ron Gourlay, la secretaría técnica y Carlos Cobrerán, además de la llegada de Braulio Vázquez como director deportivo, el Valencia CF visita esta noche Mendizorroza con la obligación de empezar su reacción y conseguir puntos si no quiere hundirse más todavía en la tabla y prolongar el peor inicio liguero de su historia. El rival, el Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores, es uno de los equipos más en forma del campeonato y pondá a prueba la voluntad de los jugadores blanquinegros de dar un paso al frente.

Con el interino Óscar Sánchez al frente de la expedición, los blanquinegros buscarán empezar a labrar el camino del cambio. Sin tiempo de introducir demasiados conceptos al equipo, el valiente entrenador del filial buscará reanimar a los jugadores imprimiendo carácter y una serie de indicaciones en busca de una mayor solidez atrás y capacidad para llegar a portería. Sin Corberán, los jugadores están aún más en el foco y tendrán que dar el 'do de pecho', demostrar que lo quieren sacar y que quieren ser hombres importantes en los planes del próximo técnico.

La confianza de Óscar Sánchez

El preparador murciano ha llegado con fuerza al vestuario, buscando transmitir y asegurando que se ha encontrado un equipo que quiere sacar al Valencia a flote: "Tienen ganas de revertir la situación. El recibimiento ha sido bueno al cuerpo técnico. Veo un equipo muy responsabilizado. Me ha sorprendido que tengan el hambre que quería transmitir. Tienen ganas de competir bien en Mendizorroza y estoy convencido de que lo vamos a hacer", decía en la rueda de prensa previa, en la que aseguró que no le pesa la edad del jugador a la hora de alinearlo, en referencia a 'sus' canteranos que lleva convocados.

F. Calabuig

El primer escollo que tendrá que superar Óscar serán las numerosas bajas, especialmente en defensa después de recuperar a Guido Rodríguez y Luis Rioja en el centro del campo. Como central de primer equipo solo tiene a Justin De Haas y sus opciones pasan por alinear a Íker Córdoba o Alejandro Panach del filial o bien retrasar la posición de Pepelu si ve bien a Guido Rodríguez o quiere repetir con Aliou Dieng.

Enfrente está el equipo de moda

El segundo será batir a uno de los equipos más en forma del campeonato y en su casa. El Alavés de Quique, a pesar de perder contra el Racing en 'El Sardinero', está en una grandísima dinámica de resultados y logrando cosas que parecían imposibles como recuperar para la causa a Mariano Díaz.

En los babazorros jugadores como Lucas Boyé o Antonio Blanco están a un nivel superlativo y pondrán a prueba la defensa y centro del campo valencianistas. Con solo cinco goles en contra y una portería defendida por Antonio Sivera, además, obligarán al Valencia a mejorar a la fuerza su pobre balance ofensivo.

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Quique, además, dejó entrever que podía realizar rotaciones: "Evidentemente valoramos todo. Valoramos la situación de cuántos jugadores pueden partir mañana de los que, o bien que no hayan jugado, o bien que hayan jugado menos de 45 minutos, por ejemplo. A lo mejor buscamos un equipo que no tenga tanta pierna agotada de antes. Vamos a ver", señaló.