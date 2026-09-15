La canción con la que los jugadores del Valencia CF han celebrado su primer triunfo en LaLiga
Preguntado por lo escuchado por los periodistas (uno de los temas más populares de Leiva), el entrenador, Óscar Sánchez, dice que los jugadores "saben de música"
Una de las anécdotas posteriores al partido en Mendizorroza, ganado por el Valencia CF gracias un gol de Luis Rioja en la segunda parte, fue desvelada en la rueda de prensa posterior del entrenador valencianista, Óscar Sánchez.
Los jugadores del Valencia han cantado a gritos en el vestuario del estadio vitoriano uno de los temas más conocidos del prestigioso rockero español Leiva. Preguntado por la alegría que se oía desde la zona mixta, el entrenador interino ha respondido con buen sentido del humor: "Eso es que saben de música".
La canción, titulada 'Como si fueras a morir mañana', fue compuesta por Leiva (José Miguel Conejo Torres) en 2019 y forma parte de su álbum 'Nuclear'.
Esta es la letra de la canción cantada por los futbolistas después del triunfo en Mendizorroza: tres puntos que los colocan fuera de la zona de descenso.
"Tú sabes que te va a alcanzar
Y que a veces lo mereces
Y nunca es para tanto
Lo harías otros veinte años más
Ya se ha dormido la ciudad
Y quedamos los de siempre
Sólo un sobresalto
Me recuerda que soy de verdad
Me salgo de mi propio cuerpo
Hablo de una forma extraña
Odio al tipo del espejo
Unos siete días por semana
Casi ya no veo el puerto
Sólo hay una cosa clara
Fuimos demasiado lejos
Y ninguno se cubrió la espalda
Ah, ah, ah
¡Hazlo!
Como si ya no te jugaras nada
Como si fueras a morir mañana
Aunque lo veas demasiado lejos
Oh, oh
¡Hazlo!
Como si no supieras que se acaba
Como si fueras a morir mañana
Hoy nadie te va a perdonar
Ni los tuyos, ni los haters
Hueles el impacto
Bienvenidos a la era digital
El juego acaba de arrancar
Ya lo saben, los de siempre
Algo huele a rancio
Te aseguro que nos va a explotar
Ah, ah, ah
¡Hazlo!
Como si ya no te jugaras nada
Como si fueras a morir mañana
Aunque lo veas demasiado lejos
Oh, oh, oh, oh
¡Hazlo!
Como si no supieras que se acaba
Como si fueras a morir mañana
¡Hazlo!
Como si ya no te jugaras nada
Como si fueras a morir mañana
Aunque lo veas demasiado hueco
Oh, oh, oh, oh
¡Hazlo!
Como si no supieras que se acaba
Como si fueras a morir mañana"
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