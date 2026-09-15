La canción con la que los jugadores del Valencia CF han celebrado su primer triunfo en LaLiga

Una de las anécdotas posteriores al partido en Mendizorroza, ganado por el Valencia CF gracias un gol de Luis Rioja en la segunda parte, fue desvelada en la rueda de prensa posterior del entrenador valencianista, Óscar Sánchez.

Los jugadores del Valencia han cantado a gritos en el vestuario del estadio vitoriano uno de los temas más conocidos del prestigioso rockero español Leiva. Preguntado por la alegría que se oía desde la zona mixta, el entrenador interino ha respondido con buen sentido del humor: "Eso es que saben de música".

La canción, titulada 'Como si fueras a morir mañana', fue compuesta por Leiva (José Miguel Conejo Torres) en 2019 y forma parte de su álbum 'Nuclear'.

Esta es la letra de la canción cantada por los futbolistas después del triunfo en Mendizorroza: tres puntos que los colocan fuera de la zona de descenso.

"Tú sabes que te va a alcanzar

Y que a veces lo mereces

Y nunca es para tanto

Lo harías otros veinte años más

Ya se ha dormido la ciudad

Y quedamos los de siempre

Sólo un sobresalto

Me recuerda que soy de verdad

Me salgo de mi propio cuerpo

Hablo de una forma extraña

Odio al tipo del espejo

Unos siete días por semana

Casi ya no veo el puerto

Sólo hay una cosa clara

Fuimos demasiado lejos

Y ninguno se cubrió la espalda

Ah, ah, ah

¡Hazlo!

Como si ya no te jugaras nada

Como si fueras a morir mañana

Aunque lo veas demasiado lejos

Oh, oh

¡Hazlo!

Como si no supieras que se acaba

Como si fueras a morir mañana

Hoy nadie te va a perdonar

Ni los tuyos, ni los haters

Hueles el impacto

Bienvenidos a la era digital

El juego acaba de arrancar

Ya lo saben, los de siempre

Algo huele a rancio

Te aseguro que nos va a explotar

Ah, ah, ah

¡Hazlo!

Como si ya no te jugaras nada

Como si fueras a morir mañana

Aunque lo veas demasiado lejos

Oh, oh, oh, oh

¡Hazlo!

Como si no supieras que se acaba

Como si fueras a morir mañana

¡Hazlo!

Como si ya no te jugaras nada

Como si fueras a morir mañana

Aunque lo veas demasiado hueco

Oh, oh, oh, oh

¡Hazlo!

Como si no supieras que se acaba

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Como si fueras a morir mañana"