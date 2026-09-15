En Directo
DIRECTO | Deportivo Alavés - Valencia CF
Partido vital para los valencianistas después de los múltiples despidos (Ron Gourlay, secretaría técnica y Carlos Corberán), la llegada de Braulio Vázquez y la interinidad de Óscar Sánchez
Es clave empezar a sumar puntos después del peor inicio en toda la historia del club de Mestalla
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Mendizorroza mide las ganas del Valencia CF de revertir la situación en una semana con aires de cambio en la que los jugadores están en el centro de todas las miradas tras la destitución de Carlos Corberán. El entrenador interino Óscar Sánchez busca ser un revulsivo mientras Braulio Vázquez trabaja en la llegada del siguiente técnico.
Menos de diez minutos para que empiece el partido del Valencia CF en Mendizorroza, recordemos con novedades en el once como Hugo Duro o el canterano Aaron Mayol. Vuelven tras lesión Guido Rodríguez y Justin De Haas.
Conoce aquí al canterano que se estrena como titular:
- Braulio se confiesa en su despedida de Osasuna: Fichajes, Jesús Vázquez y la oferta del Valencia CF
- Cañizares: 'No sé cómo Braulio se mete en este lío porque...
- Así es el perfil de fichajes que el Valencia CF espera de Braulio Vázquez
- Óscar Sánchez confirma la vuelta de dos jugadores a la convocatoria del Alavés - Valencia CF
- Estos son los fichajes que hizo Braulio Vázquez en su primera etapa como director deportivo del Valencia CF
- Primer jugador del Valencia CF que se despide de Carlos Corberán
- Despedida relámpago de Corberán en Paterna
- Óscar Sánchez habla de su futuro en el banquillo del Valencia CF