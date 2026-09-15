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DIRECTO | Deportivo Alavés - Valencia CF

Partido vital para los valencianistas después de los múltiples despidos (Ron Gourlay, secretaría técnica y Carlos Corberán), la llegada de Braulio Vázquez y la interinidad de Óscar Sánchez

Es clave empezar a sumar puntos después del peor inicio en toda la historia del club de Mestalla

Óscar Sánchez: "He visto chicos con ganas de revertir la situación y ganar"

Óscar Sánchez: "He visto chicos con ganas de revertir la situación y ganar"

F. Calabuig

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Pau Pardo

Pau Pardo

Valencia

Mendizorroza mide las ganas del Valencia CF de revertir la situación en una semana con aires de cambio en la que los jugadores están en el centro de todas las miradas tras la destitución de Carlos Corberán. El entrenador interino Óscar Sánchez busca ser un revulsivo mientras Braulio Vázquez trabaja en la llegada del siguiente técnico.

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