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Las palabras de Óscar Sánchez sobre la victoria, Mayol y Corberán
El técnico reactiva al conjunto de Mestalla y consigue la primera victoria del equipo esta temporada
El entrenador del filial ha reactivado al equipo, lo ha hecho presionar más arriba, pero sobre todo ha sido valiente. Aaron Mayol los 90 minutos, David Otorbi segundo cambio y ha articulado un sistema táctico enfocado a que Javi Guerra recibiera en el último tercio. Suyas son las asistencias en el gol anulado a Danjuma y en el de Luis Rioja. Pase lo que pase, gran labor.
Habla después del choque:
PARTIDOS HAN DADO PASO AL FRENTE. ALGUNOS HAN FORZADO PARA JUGAR.
Hubieran estado igual, son jugadores muy comprometidos con el equipo. A veces cuando hay un cambio movilizas las cabezas un poco, a mí me pasaba como jugador. Lo difícil es darle continuidad en el tiempo. Lo emocional dura un poco en el tiempo y hay que mejorar en aspectos del juego. El equipo tiene que exigirse más, tener hambre por mejorar... Estoy convencido, por lo que he visto en ellos, de que lo van a hacer.
LA SEGUNDA PARTE. HA SABIDO RESISTIR Y SE HA REPUESTO. ¿LA ACTITUD?
Sabíamos donde veníamos, es un equipo que por momentos te estresa mucho con sus dos puntas, te mete en el área... Hay momentos que es difícil salir porque en ese juego directo el balón te vuelve rápido. Íbamos a pasar momentos difíciles y que había que pasarlos. Realmente ha sido un trabajo defensivo de todo el equipo y quiero destacar que cuando dije que el equipo estaba muy trabajado, nosotros a nivel cuerpo técnico solo hemos podido aportar a nivel mental, pero hay muchas cosas que se hicieron bien a nivel futbolístico en el pasado y son de Carlos (Corberán). Sería injusto atribuirme la victoria a nuestro cuerpo técnico.
¿CUÁL ES SU SENSACIÓN COMO ENTRENADOR DE PRIMERA DIVISIÓN?
Estoy muy feliz. No soy entrenador de Primera, he estado hoy. Igual que pido a los jugadores que tengan los pies en el suelo, los tenemos que tener todos.
RIOJA
Tanto él como Guido hable con ellos. Les dije que no iba a anteponer mi ego personal de ganar un partido a que el Valencia perdiera dos jugadores. Tanto ellos como los servicios médicos me mostraron que estaban bien. Guido ha tenido un golpe al final y Rioja se ha resentido. Después del parón el Valencia recuperará a Rioja, ya habéis visto que su compromiso, como el de otros tocados como Justin, ha sido excelente.
AARON MAYOL ¿QUÉ TE LLEVA A PONERLO CON 18 AÑOS DE TITULAR? ¿QUÉ LE HAS DICHO?
Su rendimiento es lo que me lleva a ponerlo. Sus capacidades. Lo conozco bien y no había que decirle mucho. Le he dicho: sabes lo que quiero, entra, compite, disfruta, te vas a equivocar, tienes a unos compañeros que te van a ayudar. Habéis visto que ha mostrado lo que es, hay que darle continuidad a eso, ahora hay que tener paciencia con él... Los debuts a veces son sencillos, pero darle continuidad es lo complicado y tiene que seguir con esas ganas de mejorar que tiene.
¿QUÉ ASPECTOS HA CAMBIADO PARA COMPETIR HOY? ¿POR DÓNDE PASA LA RECONSTRUCCIÓN?
Lo que sé es lo que ha pasado hoy y he visto a un equipo muy intenso, comprometido con la situación. Cuando pierdes este deporte es muy emocional. Es normal que hubiera tristeza. Nuestra idea era levantar ese ánimo, hacerles ver que sin buenos y que si hacen las cosas así el valencianismo va a estar con ellos porque es lo que quiere ver. Han tenido esa fuerza de reivindicarse y sumar tres puntos.
RECUPERAR LA ILUSIÓN. ¿Qué ha supuesto para el vestuario, al que escuchamos desde aquí cantar una canción de Leiva, esta victoria?
Si es de Leiva es que saben de música. Creo que la gente del Valencia, el aficionado, los jugadores... Estaban en una situación de sufrir semana tras semana. Y es lógico y normal que esa ilusión y esa pasión se vea refrendada en el resultado. Que la disfruten todos. Esto continúa. Son tres puntos importantes para demostrar que el equipo tiene personalidad, que es buen equipo, buenos jugadores, que pueden representar al Valencia como su afición quiere.
Esperando la llegada de Óscar Sánchez a la sala de prensa de Mendizorroza.
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