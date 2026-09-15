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Las palabras de Óscar Sánchez sobre la victoria, Mayol y Corberán

El técnico reactiva al conjunto de Mestalla y consigue la primera victoria del equipo esta temporada

Resumen y mejores imágenes del Alavés - Valencia CF

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Pau Pardo

Pau Pardo

Valencia

El entrenador del filial ha reactivado al equipo, lo ha hecho presionar más arriba, pero sobre todo ha sido valiente. Aaron Mayol los 90 minutos, David Otorbi segundo cambio y ha articulado un sistema táctico enfocado a que Javi Guerra recibiera en el último tercio. Suyas son las asistencias en el gol anulado a Danjuma y en el de Luis Rioja. Pase lo que pase, gran labor.

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