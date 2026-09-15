Las palabras de Óscar Sánchez sobre la victoria, Mayol y Corberán

¿CUÁL ES SU SENSACIÓN COMO ENTRENADOR DE PRIMERA DIVISIÓN?

Estoy muy feliz. No soy entrenador de Primera, he estado hoy. Igual que pido a los jugadores que tengan los pies en el suelo, los tenemos que tener todos.

RIOJA

Tanto él como Guido hable con ellos. Les dije que no iba a anteponer mi ego personal de ganar un partido a que el Valencia perdiera dos jugadores. Tanto ellos como los servicios médicos me mostraron que estaban bien. Guido ha tenido un golpe al final y Rioja se ha resentido. Después del parón el Valencia recuperará a Rioja, ya habéis visto que su compromiso, como el de otros tocados como Justin, ha sido excelente.