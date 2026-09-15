Guido Rodríguez: "En el fútbol hay momentos donde solo vale ganar"

El Valencia CF ganó en Mendizorroza. Con fútbol, con una pizca de fortuna, pero con buenas decisiones desde el banquillo y con un cambio de actitud sobre el césped. Con ese guión ha llegado la victoria de un Valencia CF que se plantó en Vitoria con Mayol de titular y que acabó el choque con Otorbi e Iker Córdoba también sobre el césped. Porque Óscar Sánchez confió en los jugadores de la casa y ellos respondieron con fútbol. También un Javi Guerra espectacular, al que cuando le estaban faltando fuerzas se inventó un regate y un pase al espacio para Rioja para poner el 0-1 en el marcador. Con el triunfo, uno de los pesos pesados del equipo, Guido Rodríguez, habló para los micros de la tele y dejó claro que no se podía fallar.

No se podía fallar

"En el fútbol hay momentos donde solo vale ganar. Necesitábamos sumar de tres"

Primeros partidos

"Creo que veníamos a luchar, a estar juntos y a estar compactos. Los primeros partidos de temporada lo conseguimos, pero no se nos dio el resultado. Hoy por suerte se nos ha dado el resultado".

Problemas físicos

"Estoy bien físicamente. La molestia que tenía estoy bien. El cambio ha sido por un pisotón por un dolor en el dedo. Estoy bien. No podía correr por dolor, pero estoy bien".

Comprensivo con la afición

"Creo que es lo que hemos dicho. Entendemos lo que le pasa a la afición. Quieren que el Valencia levante. Nosotros somos los principales responsables. Tenemos que demostrarlo dentro de la cancha. Va a ser una tempporada complicada. Tenemos que llevar todos juntos al Valencia donde se merece".

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Con esas palabras, el futbolista argentino dejó claro que entiende las críticas de la afición por la imagen mostrada en las primeras jornadas y dejó claro que el grupo quiere ponerse cuanto antes malos a la obra para revertir la situación. Y eso empezaba por ganar en Vitoria.