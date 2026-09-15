Javi Guerra: "El Valencia CF ha sido valiente, agresivo y merecedor de la victoria"

Javi Guerra, mediocentro del Valencia CF, ha sido uno de los principales protagonistas del equipo en la primera victoria de la temporada en LaLiga. Asistente en el gol de Luis Rioja, el '8' de Gilet ha indicado en zona mixta que los cambios en el banquillo y la estructura deportiva deben tomarse con "normalidad" porque son "cosas que pasan en el fútbol". El centrocampista se centra en lo deportivo y considera que la clave del triunfo en Vitoria ha pasado por la agresividad y valentía del equipo.

Estas son las declaraciones de Javi Guerra en VCF Media:

Victoria

"Contentos por este primer triunfo. Sabíamos que veníamos a un campo difícil y el equipo ha sido agresivo, valiente y merecedor de la victoria".

Próximo partido frente a la Real Sociedad

"Hay que pensar en positivo después de este triunfo y encarar el próximo partido en Mestalla con esta mentalidad de ser valientes y encima con nuestra gente. Sería una buena forma de acabar antes del parón de selecciones".

Asistencia

"Cuando intento recibir ahí, miro a jugadores que rompen al espacio. Había tenido la de Danjuma que habían anulado y con la de Rioja me he quitado esa ‘espinita’".

Noticias relacionadas

Debut de Aaron Mayol

"La gente que sube siempre tiene que ser para ayudar y para demostrar que tienen nivel para jugar en el primer equipo. Muy contento por él, ha cumplido un sueño muy bonito y que continúe esforzándose".