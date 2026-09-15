¿Cómo juega Aaron Mayol, canterano del Valencia CF titular contra el Alavés?

Aaron Mayol ha sido la gran sorpresa de Óscar Sánchez en su primer once como entrenador del Valencia CF. La noticia es sorprendente, pero encaja a la perfección teniendo en cuenta que el centrocampista es muy del agrado del entrenador, que se lo subió del juvenil A al Mestalla en una situación límite para salvar al equipo de caer a Tercera RFEF.

El joven pivote dio el salto al filial y se hizo con el centro del campo con una soltura espectacular para su edad. No fue casualidad, ya que es un jugador con una personalidad arrolladora en el centro del campo: físico, versátil y con capacidad para destacar con y sin la pelota.

Aaron Mayol disputa un balón con el Juvenil del Valencia CF / E. Ripoll

El valenciano, al que el conjunto de Mestalla sacó de la cantera del Levante UD, es un '6' moderno capaz de abarcar mucho campo por piernas, con un buen posicionamiento y muy fuerte en los duelos. Asimismo, destaca por su buen trato de pelota, siendo capaz de asumir la responsabilidad de organizar el juego del equipo. Así lo ha demostrado en su etapa juvenil y en el Mestalla.

El jugador también ha actuado coyunturalmente de lateral derecho en situaciones de emergencia y a Carlos Corberán le entró también por el ojo, hasta el punto de que la temporada pasada lo subió a entrenar de manera recurrente por delante de otros jugadores de mayor edad.

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Recién renovado

El Valencia CF amplió hace unos meses la vinculación contractual con el mediocentro Aaron Mayol que continuará su formación en la Academia del Valencia CF. Firma hasta 2029 con una opción unilateral de dos años más por parte del club. La cláusula de 15 millones sube a 30 si adquiere ficha de primer equipo.