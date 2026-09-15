Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF en la primera victoria de la temporada

El Valencia CF posCorberán se ha estrenado este martes en Vitoria frente al Deportivo Alavés subiendo las revoluciones en comparación a lo visto en las cinco primeras jornadas de LaLiga bajo la dirección del entrenador de Cheste. Óscar Sánchez, técnico interino, apostó por un sistema clásico 4-2-3-1 dando la alternativa al joven de 18 años del filial Aarón Mayol al lado del experimentado Guido Rodríguez en la medular. El cambio de actitud lo ejemplificó de manera más intensa, desde el extremo izquierdo, Arnaut Danjuma. Más de un año después, el neerlandés volvió a marcar, aunque finalmente el tanto fue anulado por fuera de juego. Precisamente, desde ese momento, el Alavés despertó para igualar el encuentro y disponer de buenas ocasiones de gol.

Tras el descanso, la tónica del partido fue similar, si bien, los valencianistas aprovecharon mejor sus aproximaciones para obtener, de una vez, su primer triunfo de la temporada en LaLiga 26/27. Importante la aportación física del joven Mayol, tanto como el talento de Guerra en el tramo final para romper al Alavés y servir a Luis Rioja el tanto del triunfo.

Estas son las notas de los valencianistas en esta sexta jornada, Alavés - Valencia:

Titulares

6 Dimitrievski: El portero estuvo acertado en un par de acciones aéreas y, sobre todo, en los instantes finales del primer tiempo al detener un fuerte remate de Ángel Pérez. Seguro a lo largo del encuentro.

5 Maffeo: El lateral derecho le ganó la partida de la titularidad a Arnau en el once de Sánchez. No sufrió ni cometió errores en un costado que tuvo bien cerrado. Se animó con un disparo centrado desde la frontal del área que acabó en las manos de Sivera.

6 Pepelu: Dentro de las limitaciones de plantilla que acumula el Valencia, en el eje de la zaga existe un vacío que casi siempre le toca tapar al de Dénia. Acertado tácticamente, Pepelu supo frenar con una falta a Toni Martínez cuando el delantero se iba hacia la meta de Dimitrievski.

6 De Haas: Buena salida de balón, el ex del Famalicao completó la buena acción de los centrales en los últimos segundos del primer acto. Se cruzó para evitar la carrera de Martínez, obligando al árbitro a señalar la falta previa de Pepelu. Siguió atento al cruce.

6 Gayà: El capitán debió medirse al jugador más desequilibrante del rival, Ángel Pérez. Ante un reto nada fácil, Gayà no perdió la cara y se sumó en ayuda de Danjuma en acciones ofensivas.

6 Guido Rodríguez: Inteligencia táctica. A falta de la mejor condición, al volver de lesión, el argentino tira de experiencia, juego con el cuerpo y un posicionamiento notable como mediocentro defensivo. Así evitó algún que otro fuego ante el 'pressing' de los babazorros. Probó fortuna con un tiro lejano. Fue cambiado por un dolor en el pie fruto de un pisotón y al tener cartulina amarilla.

7 Mayol: Desde el inicio demostró hambre y personalidad en su debut. Hizo un buen recorte en la media, adornado con un perfecto envío en largo a Danjuma. Activo, intenso y sin esconderse, supo darle músculo al equipo y ofrecerse también para lanzar transiciones sin complicaciones. Jugó todo el partido a un nivel notable.

4 Ugrinic: Una de las mayores decepciones de los últimos mercados. Trabaja y corre, pero con el balón en los pies no aporta lo que se esperaba de él. Esta noche su granito de arena en este sentido se quedó en un centro-chut que sacó a córner el portero del Alavés.

7 Javi Guerra: De más a menos. En el primer tiempo apareció en la mayoría de acciones hacia la portería de Sivera. Conectó con Danjuma. De hecho, de sus botas nació la asistencia al neerlandés en el gol que terminó siendo anulado por el VAR. En una segunda mitad discreta, el valenciano reaccionó en el tramo final. Un giro y recorte de calidad le valió para poco después poder asistir perfectamente a Luis Rioja para el 0-1.

7 Danjuma: En ataque, lo mejor del Valencia en Mendizorroza. Puso en el campo las ganas que tantas veces le habían faltado. Aparte del tanto del que le privó el VAR por cuestión de centímetros, el '7' no se escondió a diferencia de otas veces. La pidió, encaró y le complicó la vida a un defensa de altura como Tenaglia. Al final pudo desquitarse con su tanto, pero Sivera le venció en el mano a mano.

4 Hugo Duro: El '9' bregó en la punta de lanza e intentó generar ocasiones mediante desmarques a la espalda de la defensa. Aun así, una vez más no tuvo su día. Poco a poco el flujo ofensivo del equipo decayó y a los 61 minutos dejó su sitio en el campo a Luis Rioja.

Suplentes

6 Luis Rioja: Lamentablemente solo pudo estar en el campo 19 minutos antes de recaer de la lesión en el pie. Sin embargo, fueron suficientes para que el Valencia pudiese ganar, por fin, en la sexta jornada de LaLiga. Supo definir muy bien ante la salida de Sivera.

6 Otorbi: Le dio al equipo garra en ataque y defensa en el carril derecho. Tuvo la ocasión de hacer el segundo tras un buen servicio de Guerra, aunque remató fuera.

5 Jesús Vázquez: La lesión de Rioja le hizo participar para jugar como doble lateral con Gayà en la izquierda. Los dos sellaron perfectamente ese carril.

5 Arnau: Sustituyó a Maffeo en el lateral diestro y el sistema defensivo no se resintió. Tuvo que dedicarse más a guardar el botín que a lanzarse hacia arriba.

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5 Iker Córdoba: Entro en el triple cambio del 82 por Justin de Haas. Buena actuación del canterano en minutos de tensión con la primera victoria a punto de consumarse. Se comportó con buena nota.