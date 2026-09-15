Reacción de Kiat Lim a la victoria del Valencia CF contra el Alavés
El hijo del máximo accionista volvió a utilizar sus redes sociales para publicar algo relativo al conjunto de Mestalla
Después de unos días muy convulsos en los que se han tomado decisiones importantes para tratar de reanimar al Valencia CF, que estaba haciendo el peor estreno liguero de su historia, el conjunto de Mestalla consiguió su primera victoria, ganando 0-1 en Mendizorroza.
Entre las reacciones al triunfo estuvieron jugadores, entrenador y aficionados... Pero también Kiat Linm, que volvió a usar sus redes sociales para postear algo del conjunto de Mestalla después no hacerlo en las últimas semanas, con la afrenta del Barça incluida.
Post en redes sociales
El hijo del máximo accionista posteó en sus historias de instagram la foto colgada por el Valencia en su perfil oficial con los jugadores celebrando con Gayà en primer plano en pleno éxtasis con el brazalete de capitán.
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