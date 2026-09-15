Rodri explica en una entrevista sus palabras del Valencia CF - FC Barcelona: "He aprendido la lección"
El mediocentro del conjunto catalán ha tratado lo sucedido en Mestalla tras sus desafortunadas palabras hacia el equipo
Rodri Hernández, ha dado una entrevista para Mundo Deportivo en la que se le ha preguntado por sus palabras en el banquillo con Cubarsí sobre el Valencia en el encuentro del pasado 6 de septiembre en Mestalla. El Valencia salió goleado por 0-5 y tras el cambio del mediocentro y Balón de Oro, tras el "son malísimos".
El futbolista se disculpó, habló con el capitán, José Luis Gayà y, además, tras el encuentro de Champions League ante el Feyenoord, salió a zona mixta y volvió a hablar del tema para zanjarlo.
En la entrevista confirma que se arrepiente de lo sucedido: "Sí, ya lo dije el otro día. Uno, en esta vida, tiene que saber cuándo rectificar y cuándo se ha equivocado y no tengo ningún tipo de problema en asumir que me equivoqué. Quizás no por el hecho de tener una conversación privada con una persona, yo creo en esa libertad que tenemos cada uno de hablar podemos hablar lo que estimemos oportuno, pero sí que el momento y el contexto donde se hizo ¿no?".
"Y entender que la Liga española es diferente y que te puede pasar lo que pasó. Entonces, a partir de ahí pedir disculpas y que para nada fue, como ya dije, un tema de ofensa a ningún jugador ni a ningún club. Fue más un tema de sorpresa que otra cosa, así que ahí se queda".
La Liga y la Premier
Además, con el cambio de Liga, quiso remarcar que en Inglaterra esas cosas no suceden. "Llevo siete años en Inglaterra y estas cosas allí no pasan, pero bueno, con lo que he aprendido en la lección, ya no me va a volver a pasar".
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