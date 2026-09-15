Tres equipos de la Comunitat Valenciana copan los tres puestos de descenso por primera vez

Tres equipos de la Comunitat Valenciana, el Villarreal, el Elche y el Valencia, copan por primera vez en la historia de la Liga las tres posiciones que supondrán el descenso al final de la campaña.

Disputadas las primeras cinco jornadas del campeonato, el Villarreal es décimo octavo con 2 puntos, los mismos que tiene el Elche, que ocupa la décimo novena posición. Cierra la clasificación con un solo punto el Valencia. El Levante, el cuarto equipo valenciano de esta campaña en la máxima categoría, es décimo tercero con 5 puntos.

Desde que en la campaña 1999-2000 se instauró el sistema de tres descensos directos se han disputado un total de 28 campañas y en 15 de ellas ha habido tres o más equipos de la Comunitat Valenciana, es decir que ha habido opción a que coparan esos puestos aunque nunca se había dado hasta ahora.

En este tiempo, la primera vez que dos equipos valencianos coincidieron en al zona de descenso fue tras la jornada 1 de la campaña 2007-08, en la que el Valencia era décimo octavo y el Levante décimo noveno.

En las campaña 2013-14, 2014-15, 2021-22, 2022-23 y 2025-26 coincidieron en algún momento dos equipos de la Comunitat en las tres últimas plazas.

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De hecho, en la pasada campaña lo hicieron en cinco jornadas. En la 18 y en la 23 fueron el Valencia y el Levante los que lo hicieron y en la 28, 30 y 31 fueron el conjunto granota y el Elche los que se vieron compartiendo esa zona roja.