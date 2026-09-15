Rioja preocupa en el Valencia CF tras su lesión: "Tengo la grasa plantar rota"

Luis Rioja ha sido uno de los nombres propios en el encuentro contra el Alavés. En la que fue su casa, el extremo apareció para ganar la espalda de Koski y poner el 0-1 en el marcador. Eso sí, la sonrisa le duró poco al futbolista andaluz, que se marchó lesionado y que por sus palabras tras el encuentro la cosa no pinta nada bien.

Sobre su lesión

"Es una lesión jodida. Tengo la grasa plantar rota, he querido jugar, jugar anteriormente... Los partidos anteriories también quise intentar jugar y ayudar. No es lo mismo competir que entrenar. Entrenar lo podia aguantar, pero jugar es otra cosa. Es una jugada en la qque vuelvo a pisar de manera brusca y vuelvo a la casilla de origen. Esperemos que no sea lo mismo y sea lo menos posible y que por lo menos me permita estar con el grupo".

Rival y viejo amigo

"El Alavés había comenzado la temporada muy fuerte. Muy bien. Y sobre todo aquí en casa esta afición se hace sentir y empuja mucho. Hemos logrado evadirmos de todo eso. Hemos hecho un gran partido. Es una victoria a la que hay que darle mucho valor, pero llevamos 4 de 18 y esto debe ser el principio de lo que esté por venir".

Pasar página y olvidar las cinco primeras jornadas

"El principio de una bonita temporada. Hemos empezado muy mal. Nos tiene que dar confianza. Ganas de competir y con la mente puesta en ir el domingo a ganar".

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Buena puesta en escena

"El equipo ha estado bien plantado, hemos sufrido un poco en los últimosminutos de la segunda parte, pero hemos creado peligro, hemos hecho transiciones y hemos hecho un buen partido".