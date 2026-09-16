Aaron se hace 'Mayol' en el Valencia CF

La mejor noticia de la victoria del Valencia CF en Mendizorroza fue la aparición estelar del canterano Aaron Mayol, que cuajó un auténtico partidazo y demostró no solamente que hay mimbres de gran futbolista, sino que Paterna es un recurso muy valioso que el conjunto de Mestalla debe saber explotar y más en una etapa como esta. El centrocampista valencianfue directo al once de Óscar Sánchez y la juventud no le pesó en absoluto: fue intenso en las disputas, incombustible en los esfuerzos y valiente con el esférico, mostrando una personalidad arrolladora.

A sus 18 años se estrenó en Primera División porque su entrenador sabía que estaba capacitado para hacerlo, para jugar por delante de futbolistas con ficha del primer equipo. Óscar lo conoce bien: le dio las llaves de su juvenil, lo subió al filial en una situación límite para salvar la categoría y no le tembló el pulso para hacer lo propio en la élite. Sabía que le iba a responder y lo hizo. Interpretando, además, distintos roles dentro de un partido en el que jugó los 90 minutos.

Mayol con el balón controlado / IGNACIO HERNANDEZ ROSELLO

"Su rendimiento me ha llevado a ponerlo"

"Su rendimiento es lo que me lleva a ponerlo. Sus capacidades. Lo conozco bien y no había que decirle mucho. Le he dicho: sabes lo que quiero, entra, compite, disfruta, te vas a equivocar, tienes a unos compañeros que te van a ayudar. Habéis visto que ha mostrado lo que es, hay que darle continuidad a eso, ahora hay que tener paciencia con él... Los debuts a veces son sencillos, pero darle continuidad es lo complicado y tiene que seguir con esas ganas de mejorar que tiene", explicaba su entrenador en sala de prensa tras el choque, contento con la actuación de su pupilo.

Y no es para menos. Primero le encargó escoltar a Guido Rodríguez como '8', con más libertad para ser él quien saltase a la presión, también para ofrecerse en posiciones algo más avanzadas. Lo hizo: fue agresivo, abarcó muchos metros, arriesgó con la pelota (19/22 pases buenos en campo contrario y 5/6 en envíos largos) y dejó buenos controles orientados. En la recta final del choque, a pesar de tener amarilla, Sánchez lo dejó en el campo y retiró a Guido, dándole el peso de ser el centrocampista posicional, el '6', en el momento más delicado y salió también airoso con un gran despliegue.

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Jugador 'atado'

El Valencia CF amplió hace unos meses la vinculación contractual con el mediocentro Aaron Mayol que continuará su formación en la Academia del Valencia CF. Firma hasta 2029 con una opción unilateral de dos años más por parte del club. La cláusula de 15 millones sube a 30 si adquiere ficha de primer equipo.