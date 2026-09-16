Regresa al fútbol uno de los primeros grandes objetivos que tuvo Peter Lim tras comprar el Valencia CF

El desembarco de Peter Lim en Valencia fue relativamente ilusionante, aunque duró poco. La mala gestión del club de Mestalla en los años previos derivó en la necesidad de vender la entidad a uno de los pocos fondos dispuestos a poner el dinero: Meriton. Los inicios llegaron de la mano de ciertas inversiones en forma de cesión con futura compra como fueron Joao cancelo, Rodrigo Moreno, André Gomes o Álvaro Negredo. Enzo Pérez fue la gran apuesta inmediata por 25 millones, vendiendo hombres como Mathieu o Juan Bernat entre otros para cuadrar las cuentas de ese año. Ejecutar las opciones de compra en el verano de 15/16 y realizar algunas otras incorporaciones, muchas de ellas fracasadas, supuso el pago de 144 kilos, compensado en parte por los 45 que abonó el Manchester City por Otamendi.

El dineral que se pagó por Negredo o Abdennour, unido al del curso anterior por Enzo, capricho de Lim, (75 millones entre ambos) fue un problema que la nueva propiedad tuvo que arrastrar durante años. Mal rendimiento deportivo y pésima amortización económica. Precisamente ese verano sonó con mucha fuerza otro posible refuerzo de peso para la delantera, quizá pensando en alguien que pudiera superar los 5 goles ligueros del madrileño. Ese nombre era Jackson Martínez, internacional colombiano que la estaba rompiendo en el Oporto.

Jackson venía de acumular tres años brutales de grandes cifras en el club luso, anotando 31, 29 y 32 goles. Peter Lim quería potenciar el equipo y en el poderoso atacante había una opción que costaba 35 millones, quizá demasiado. Hubo negociaciones, pero no oferta concreta al llegar con todo el Atlético de Madrid al inicio del verano y convencer a jugador y representante. Al delantero le costó un poco aclimatarse al cuadro colchonero, pero a los 5 meses de llegar, el Guangzhou pagó 42 kilos y se lo llevó a China en pleno boom de fichajes de la liga asiática. El mercado se volvió loco y el Atlético aprovechó la oportunidad que no supo ver el Valencia CF.

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