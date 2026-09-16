Horario y dónde ver por TV y online el Valencia CF - Athletic Club en puja por la cuarta plaza histórica
Los valencianistas reciben a los rojiblancos en Mestalla en un duelo con tintes históricos de dos grandes venidos a menos
El fútbol da muchas vueltas. Tanto el Valencia CF como el Athletic Club no se encuentran en su mejor momento. De hecho, los valencianos llevan una década sin estar a la altura de su historia.
Estos partidos siempre tienen un color especial, un aroma a lo que fue más que a lo que es, pero manteniéndose siempre como un duelo entre dos grandes del fútbol español que ocupan la cuarta y quinta plaza de la clasificación histórica de LaLiga, eso sí, con casi un centenar de partidos y cuatro temporadas en la élite de los vascos.
Horario y dónde ver por TV y online el Valencia CF - Athletic Club en puja por la cuarta plaza histórica
LaLiga ha dado a conocer la fecha del choque que les medirá a ambos clubes en Mestalla y en la novena jornada. El Valencia CF, últimamente abonado a las noches, recibirá al Athletic Club el sábado 17 de octubre a partir de las 21 horas. Se trata del partido posterior al puente. El partido se podrá ver en Movistar, así como seguir en directo en SUPER.
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