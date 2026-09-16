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Horario y dónde ver por TV y online el Valencia CF - Athletic Club en puja por la cuarta plaza histórica

Los valencianistas reciben a los rojiblancos en Mestalla en un duelo con tintes históricos de dos grandes venidos a menos

Hugo Duro, celebrando un gol con el Valencia

Hugo Duro, celebrando un gol con el Valencia

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Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

El fútbol da muchas vueltas. Tanto el Valencia CF como el Athletic Club no se encuentran en su mejor momento. De hecho, los valencianos llevan una década sin estar a la altura de su historia.

Estos partidos siempre tienen un color especial, un aroma a lo que fue más que a lo que es, pero manteniéndose siempre como un duelo entre dos grandes del fútbol español que ocupan la cuarta y quinta plaza de la clasificación histórica de LaLiga, eso sí, con casi un centenar de partidos y cuatro temporadas en la élite de los vascos.

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LaLiga ha dado a conocer la fecha del choque que les medirá a ambos clubes en Mestalla y en la novena jornada. El Valencia CF, últimamente abonado a las noches, recibirá al Athletic Club el sábado 17 de octubre a partir de las 21 horas. Se trata del partido posterior al puente. El partido se podrá ver en Movistar, así como seguir en directo en SUPER.

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