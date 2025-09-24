Los jugadores 'olvidados' del Valencia: ¿Recuerdas su paso por Mestalla?

Más de cien años de historia dan para mucho y son centenares los jugadores que han vestido la camiseta del Valencia CF al menos una vez. Enfundarse la elástica blanquinegra en Mestalla, sin duda, es algo mágico e inolvidable. Uno de los grandes de España y uno de los estadios más especiales y longevos del panorama fútbol a nivel mundial. Jugar para este escudo no es moco de pavo y muchos jugadores que no tuvieron protagonismo han logrado poner una estrella en su currículum gracias a ganar títulos como integrante de la plantilla.

En este artículo que hemos preparado en SUPER os traremos a los futbolistas de la época reciente que no recordabas que pasaron por el Valencia CF. Algunos con más o menos éxito, pero no están en el recuerdo de la mayoría de aficionados sin un poco de esfuerzo.

Jugadores que no recordabas que jugaban en el Valencia CF:

Diego Alonso

El ahora entrenador, ex de Uruguay y Sevilla, llegó al Valencia CF de los grandes éxitos. El internacional estuvo una temporada completa y jugó 33 partidos, anotando ocho goles y logrando el subacampeonato de la Champions League antes de un sinfín de cesiones.

Roberto Amarilla

El paraguayo aterrizó en el Valencia CF en 2000. Sin embargo en ninguna de sus cuatro temporadas en Mestalla tuvo oportunidades ni continuidad. Amarilla abandonó el club en 2006 tras haber disputado solo uno partido oficial y el título de campeón de la Supercopa de Europa.

Dennis Serban

Recordado seguramente por muchos pero no por demostrar su talento. El rumano llegó como una perla a Mestalla, pero no pasó de quince partidos en sus tres temporadas. Serban fue el famoso sustituto que provocó la eliminación de Copa del Rey frente al Novelda por alineación indebida.

Marius Stankevicius

Más reciente que los anteriores el lituano hizo un papel correcto en su paso por el Valencia. Lo más llamativo más allá de su nacionalidad eran sus largos saques de banda y su polivalencia para jugar tanto de central como de lateral. Estuvo tan solo un año.

Marius Stankevicius / ARCHIVO SD

Stefan Schwarz

El sueco, que coincidió con su compatriota Joachim Björklund en el Valencia, tan solo estuvo una temporada, pero le sirivió para conquistar dos títulos: la Copa del Rey del 99 y la Copa Intertoto. Aunque participó en 38 partidos siempre estuvo enmarcado como una pieza de rotación.

Cristiano Lucarelli

No entró en nuestro artículo de peores delanteros de la historia del Valencia, pero bien merece un puesto. El italiano que luego en su país hizo muchos goles con el Livorno en Mestalla no funcionó. El Piojo López, Adrian Ilie y Vlaovic siempre contaban con más minutos para Ranieri. Una temporada fue suficiente. Dejó tres goles en Mestalla.

Anthony Reveilleire

Muchos no recordarán al francés pero estuvo medio año cedido en Mestalla en la temporada de entre ligas. El lateral dio un buen nivel, pero el Valencia no ejecutó la opción de compra al final de la temporada tras quedarse fuera de Champions. Pasó después muchas temporadas como titular en el Lyon.

Mario Regueiro

El extremo llegó al equipo en 2005 después de ganar la Liga. El uruguayo, internacional por su país, firmó una gran campaña en el Racing de Santander que le valió para llegar a Mestalla. Las lesiones de Vicente le dieron oportunidades pero fue perdiendo protaognismo poco a poco durante sus dos temporadas. Dejó un golazo contra la Real Sociedad en Anoeta.

Sunny Sunday

El nigeriano es uno de esos casos extraños que hay en todos los equipos. El centrocampista comenzó a despuntar durante su etapa en el Poli Ejido en Segunda División. El Valencia lo firmó por 1'5 millones pensando que sería una oportunidad de mercado por una joven que prometía. Nada más lejos de la realidad. Sunny disputó 16 partidos, ganó la Copa del Rey y no volvió a jugar para el equipo de Mestalla.

Otros jugadores que pasaron desapercibidos por Mestalla

En la época reciente del Valencia CF como ocurre en todos los equipos hay fichajes que salen muy mal. Mestalla no es una excepción y además de este ramillete de futbolistas hay otros que seguro no recuerdas. Por ejemplo en el equipo dorado de principios de siglo aprece el nombre de Jéan Dorothee. Llegó como una gran promesa francesa, no convenció a Benítez y solo jugó un partido.

Otros dos casos sonados aunque anteriores son Alain Roche y Guillermo Morigi. El francés llegó al Valencia en 1998 para dar experiencia al equipo tras una dilatada carrera en los grandes de la Ligue 1. Aunque fue suplente sus dos goles en la semifinal de Copa del Rey contra el Madrid todavía se recuerdan. Un título que terminó ganando. El del argentino es diferente, estuvo dos temporadas jugó algo más de veinte partidos y se llevó una Copa Intertoto y una Copa del Rey. Su único gol fue frente al Barcelona en aquella histórica remontada 3-4 en el Nou Camp.

Anthony Reveilleire /

Otros dos nombres que recuerdas aunque no de primeras son los de Edu y Hugo Viana. El brasileño siempre contó con el cariño de la gente de Mestalla, tras apostar por el Valencia al finalizar su etapa en el Arsenal. Pese a su calidad y su buen pie no pudo demostrar todo su fútbol por culpa de las lesiones. Una pena. El portugués tampoco funcionó en Mestalla aunque era un genial mediapunta. Nunca encontró la continuidad en Mestalla y terminó saliendo tras tres años.

Y así un sinfín de futbolistas que pasaron por la capital del Turia pero por diferentes circunstancias no han pasado a la memoria colectiva del Valencia. Cissokho, Senderos, Zahibo, Mora, Thiago Carleto, Zuculini y Filipe Augusto...