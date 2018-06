"Si el club es sensible con el precio, el Abono Total es una idea muy acertada"

Enhorabuena por su elección como presidente de la Agrupació de Penyes Valencianistes (APV).

„Gracias. Ha sido extraño al no haber vivido nunca una campaña electoral. Fueron 18 días muy intensos, me encontré en sitios con una sola peña y en otros con 30...

„Perdone que le corte... ¿Después de hablar con tantos peñistas en tan poco tiempo cuál cree que son las principales preocupaciones de los peñistas?

„Lo que quieren es información. Muchos me han trasmitido que no la han tenido sobre convenios o actuaciones acordados con el Valencia. No sabían nada de las entradas que tenemos de cortesía para Mestalla. Cuando digo transparencia no es que económicamente no se fuera transparente, lo que quiero es que todo lo que hagamos sea conocido, que podamos mandar correos electrónicos informativos, mostrarnos activos en redes sociales...

„¿Y del Valencia? ¿Alguna queja?

„Bueno... el tema de las famosas entradas de los desplazamientos. Hay muchas peñas de puntos lejanos –por ejemplo estuve en Crevillent– o las peñas de España y el extranjero tienen esta inquietud. ¿Qué pasa con los precios? Si podemos decirle al Valencia que tenga consideración con los precios para partidos de Champions. Si los jugadores van a volver, no ya a las cenas, a acercarse a los niños en actos o eventos que organicemos.

„¿Qué opina de la idea del club de ofrecer un Abono Total que permita presenciar todos los partidos oficiales del curso 18/19: Liga, Copa y Champions?

„A priori, lo veo muy acertado porque se generaron controversias con rondas de Copa, o cuando llegan los octavos de la Champions. Con esta iniciativa la gente la gente se asegura con lo que paga ver toda la temporada del equipo en casa. Ahora hay que ver los precios. Se dice que la zona de grada visible en la televisión permite a los clubes cobrar más. El Valencia CF debe darse cuenta de que, a lo mejor, vale la pena tener un estadio lleno que el hecho de que no lo esté por culpa de unos precios abusivos. Estoy seguro de que el club lo sopesa todo, además quiero también transmitirle esas inquietudes de la gente.

„Desde el Valencia CF se apela a un equilibrio, a hacer ver también al aficionado que un pase que cuenta con derecho a toda la competición europea, salvo la final, no puede valer lo mismo que otro de Liga y Copa.

„Claro, pero la gente se acuerda de que hace tres años estábamos en Europa y va a pensar: 'Si yo hace tres años pagaba 340 del pase más 70 de la Champions suman 410...' Si ahora le ponen 500, pues va a decir: 'Vale, me lo han puesto todo, pero subiendo mucho, ¿qué me salvan, las semifinales de la Copa? O si llegamos a octavos de Champions, pero es que nadie asegura que alcancemos una u otra ronda'. Si llegamos a semifinales de Champions y Copa esos 510 euros si es un precio de categoría, pero si nos tiran en octavos de la Copa, ¿qué hacemos? Ahí un doble filo.

„Otro argumento es que el valencianista es esencial para ayudar a avanzar en las competiciones, algo que abarataría su Abono Total.

„Es verdad que tenemos que ser uno, apoyar al equipo y mantener la comunión de esta temporada, pero para eso el club también debe ayudar a los aficionados. Todos poner de su parte. Se ha demostrado que en València con poquito que nos den se llena el campo, allá donde vaya el equipo hay valencianistas... cuando venían jugadores a la APV no cabíamos, cuando se organizan las cosas y se informa de un acto con un jugador del equipo tienes a más de 200 niños garantizados. La propuesta que tiene que llegar tiene que ser buena para que el aficionado llene Mestalla.

„¿Sensibilidad es la palabra?

„Sí, la medida es buena, pero deben ser sensibles. Hay que tener en cuenta que mejoraremos las cifras económicas del año pasado, ya que volveremos a Champions tras dos años en el desierto, sin ir a Europa. De momento, el club tendrá unos ingresos por competir en Champions, si ganas partidos buenos extras de 2,7... Con lo cual, espero que el Valencia tenga sensibilidad con el aficionado. Yo no digo que regalen el pase, pero que no se llegue al extremo de lo que pasó en la semifinal copero con el Barça. Se sacó un preció elevado, luego otro rebajado... El Valencia debe de haber madurado y vamos a intentar aconsejarle.

„¿Cree que en el club han aprendido de aquella polémica?

„Creo que sí. El club es ahora mucho más empresarial que años atrás. Las empresas cuentan con buenos equipos de marketing, publicidad y comerciales que deben darse cuenta de sus errores y utilizarlos para mejorar. Yo espero que sí haya servido para aprender. En la vida nadie es perfecto. Todos tenemos errores.

„¿Tiene la intención de verse pronto con Anil Murthy?

„Sí, de hecho, el domingo en el partido del Juvenil contra el Madrid estuvimos hablando un par de minutos y me hizo un gesto de unión, muy llamativo. Quiere que trabajemos juntos. El jueves tomaré posesión del cargo y quiero pedir una cita para la próxima semana con el presidente y con quienes se encarguen de marketing y peñas para ponernos a trabajar juntos.

„Esta temporada se ha comprobado la importancia de esa unión entre afición y equipo. Mestalla ha vuelto a ser un fortín.

„Claro que sí... y los recibimientos que se han hecho al equipo. La afición ha dado mucho este año. Hace dos temporadas, cuando jugamos un partido clave ante el Sevilla, el Valencia vino a la APV a pedir el apoyo de la afición. Ese día se hizo un recibimiento espectacular y se llenó Mestalla. ¿Qué quiero decir? Que hemos estado predispuestos siempre a ayudar, el Valencia sabe que con poco que haga va a tener el campo lleno y la plaza de la afición volcada. De entrada, creo que el club debe escucharnos porque la APV es el grupo de aficionados más numeroso del club. Somos muchísimos, hay 332 peñas que implican un número de miles de peñistas muy elevad; hay que sensibilizarse con ese grupo que, en cierto modo, atrae y canaliza buena parte del valencianismo.

„No le gustan los privilegios. ¿No se verá a los directivos y familiares de la APV por sistema en el palco?

„No, te aseguro que no. El otro día estuve en el Puchades y me ofrecieron entrar al palquito y me fui a la grada al sol, me gusta.En Mestalla sí tendré que estar con las peñas que nos visiten cada dos semanas y el cuarto pase será para empresas patrocinadoras o un peñista especial.

„Ya hay alguna voz crítica que dice: 'Fede quiere cambio, pero en la directiva hay gente del pasado'.

„No. Hay cuatro y yo cinco. Y, precisamente, esas cuatro no son personas de palco, salvo Álvaro García porque le tocó el tema de acompañarlas en Mestalla. Y eso también lo quiero cortar. Los demás son todos gente nueva. Ocho nuevos. Un directivo pone su tiempo, trabajo y que no es remunerado.

„¿Por dónde van a empezar los cambios? ¿Cuál es ahora el objetivo número uno del nuevo presidente?

„Mi primer punto es que la Agrupació recupere credibilidad por parte de las peñas. Muchas no están contentas porque no la han visto útil, tenemos que ofrecer facilidades, descuentos, trabajo, movimiento para arreglar y transmitir sus inquietudes. Tienen el derecho a saber si hemos estado y por qué con el club. Que el peñista y el Valencia CF –porque el club está con la antena puesta– vean cambios. Asimismo, me gustaría agradecer la participación en las elecciones de casi todas las peñas, se demuestra que están muy vivas y quieren cambio y transparencia. Lo primero que voy a hacer al entrar va a ser devolver la cuota a las cinco peñas del extranjero... y preparar la Convención para dentro de mes y medio.