OFICIAL: "Nadie del Valencia CF le ha dicho a Zaza que se vaya"

El Valencia CF está en marcha en el mercado de fichajes pero también con un ojo en las posibles salidas. En este sentido, en el club trabajan con la idea de que no va a haber grandes novedades en los próximos días. No tienen ninguna situación encaminada o susceptible de cerrarse a corto plazo a pesar de que, tal como el propio Mateu Alemany explicó en su última comparecencia ante la prensa, el Valencia necesita ingresar dinero por la salida de algunos jugadores.

Ni siquiera hay novedad por el momento en lo que respecta al caso de Simone Zaza, que tras el partido que disputó con la selección ante Italia dijo en El Transistor de Onda Cero lo siguiente: «De mi posible salida del Valencia CF habláis vosotros los periodistas, yo de esto no hablo, yo siempre he dicho que me gustaría quedarme en el Valencia porque me llevo bien con todos y además vivo muy bien a nivel privado. No sé, no he hablado con el club, a mí no me ha llamado, entonces a esta hora no sé por qué tengo que irme», expresó Zaza tras marcar gol a Holanda.

En la misma línea habla un representante del club para confirmar de manera oficial que, efectivamente, «nadie del club le ha dicho a Zaza que se vaya». Otra cosa es que el propio futbolista, alq ue le gustaría continuar y jugar la Champions League con el Valencia CF, sabe desde hace tiempo que Marcelino está buscando otro perfil de delantero. De hecho, se puso meses atrás en manos de un conocido agente italiano que le puede buscar las mejores opciones de regreso a la Serie A.