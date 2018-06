Gameiro no dijo NO al Valencia

Gameiro no dijo NO al Valencia REUTERS

Tras la postura del Celta de Vigo de negarse en redondo a bajar el precio de Iago Aspas y remitir al Valencia CF en todo momento a los 40 millones que marcan su cláusula de rescisión, -el conjunto gallego sí acepta establecer un calendario de pago, es decir, no tener que cobrar los 40 millones de golpe-, los dirigentes del club de Mestalla han puesto el foco en Kevin Gameiro, delantero del Atlético de Madrid. La negociación con el futbolista es un hecho aunque las partes se niegan a admitirlo y tiene lógica porque es ilegal. Al respecto, conviene recordar que el Atlético de Madrid ya ha denunciado al FC Barcelona ante la UEFA por haber negociado con Antoine Griezmann antes que con el club colchonero.

Sea como sea, lo cierto es que en cuanto a delanteros se refiere, el nombre de Gameiro está ahora encima de la mesa. Pero entre los aficionados del Valencia, o al menos entre una parte de ellos, corre una idea; Gameiro ya le dijo NO al Valencia cuando jugaba en el modesto Lorient de la Liga francesa y era una promesa de futbolista, y por lo tanto ahora el Valencia no debería ir a por él. Lo cierto es que el club de Mestalla ha intentado fichar a Gameiro hasta en tres ocasiones diferentes pero... ¿de verdad Gameiro le dijo NO al Valencia? Veamos qué sucedió exactamente.

Un viernes 10 de junio de 2011 se fueron a Londres a negociar con el propietario del Lorient el entonces presidente del Valencia CF, Manuel Llorente y el director financiero, Javier Gómez, ya que Loïc Féry, propietario del equipo galo tiene sus empresas en la capital inglesa. Los ejecutivos del conjunto de Mestalla fueron a negociar con el equipo francés después de haber alcanzado un acuerdo con Gameiro, pero había más. El delantero había elegido casa en Valencia y estuvo viendo un partido en Mestalla, concretamente contra el Villarreal, junto a su familia. De hecho, tras pasar el día en la ciudad de Valencia, al hijo de Gameiro le dio demasiado el sol y Voro, entonces delegado, tuvo que proporcionarle una crema para las quemaduras solares.

El acuerdo del Valencia con Gameiro era tal, que hasta había firmado un contrato supeditado a que el club blanquinegro llegara a un acuerdo con el Lorient. En otras palabras, Gameiro había dicho SÍ al Valencia. Entonces, ¿por qué no fichó? Muy fácil, porque el Valencia se plantó en Londres a negociar con el presidente del Lorient y ofreció seis millones de euros, con la intención de llegar, como mucho a ocho millones. La estrategia era apretar a la baja porque al futbolista le quedaba solo una temporada de contrato, tenía una cláusula de doce millones de euros y además un contrato firmado.

Si Gameiro no fichó por el Valencia fue porque el Valencia no fue capaz de llegar a un acuerdo económico con el Lorient y porque de repente, el fondo nacional de Catar compró el PSG y se puso Nasser Al-Khelaïfi al frente del equipo y aunque a Gameiro le quedaba solo una temporada de contrato, llegó y pagó los doce millones de la cláusula de rescisión y le hizo un contrato a Gameiro mayor de lo que le ofrecía el Valencia. El PSG fichaba al jugador de moda en la liga francesa y bien pronto daba muestras de cuál iba a ser su política en el mundo del fútbol. Ibrahimovic, Neymar, Mbappé, Cavani, Lavezzi, Pastore, Draxler, Lucas Moura, Di María... la lista desde entonces es interminable y amenaza con no tener fin.



La versión oficial de entonces

Esta es la versión de los hechos a la que ha tenido acceso SUPER, sustancialmente diferente a la que el Valencia trasladó aquel viernes de mayo de 2011 en que perdió el fichaje de Gameiro. El club dijo entonces que fue el futbolista quien se echó atrás en última instancia, versión que entonces recogió este diario e incluso el mismo periodista que ahora mismo escribe esto. Un año después de aquello, el verano de 2012 con Mauricio Pellegrino en el banquillo del Valencia por decisión de Manuel Llorente, el Valencia volvió a la carga a por Gameiro porque el delantero francés no tenía cabida en el ambicioso proyecto del PSG. El club de Mestalla volvió a negociar con el futbolista galo pero la cosa no pasó de ahí porque a pesar de que de nuevo estaba dispuesto a fichar por el Valencia, esta vez fue Pellegrino quien descartó su fichaje por una cuestión deportiva.



A la desesperada

Pero empezó la Liga y los resultados no acompañaban hasta el punto que Mestalla cantó hasta tres veces "¡Llorente vete ya, Llorente vete ya!" y Llorente cesó a Pellegrino. El recambio del argentino fue Ernesto Valverde, actualmente entrenador del FC Barcelona. El Valencia estaba en Liga de Campeones y visitaba Mestalla precisamente el PSG. Fue un doce de marzo de 2013. Gameiro no jugó ni un minuto porque la delantera titular la formaban Lavezzi, Lucas Moura y Zlatan Ibrahimovic. Ese día, en el palco VIP de Mestalla Braulio Vázquez se acercó al ex valencianista Leonardo, que entonces era director deportivo del equipo parisino, y volvió a interesarse por el delantero. Es verano, se lo llevó el Sevilla porque el Valencia tampoco llegó a hacer oferta.