Fiesta de las Penyas en Benissanó: "¡Guedes se queda!"

El nombre de Gonçalo Guedes fue el más pronunciado en la fiesta de peñas blanquinegras del sector 5. A los pies del Castell de Benissanó los presentes –con la grata compañía de dos leyendas del club como son Ricardo Arias y Juan Cruz Sol–disfrutaron de una jornada puramente valencianista. Un día en el que la celebración se alargó hasta pasadas las seis de la tarde y donde se respiró ilusión en el futuro, optimismo asentado en argumentos sólidos: el regreso a la Champions, la buena clasificación del equipo, la mano de Marcelino, el fichaje de Kondogbia y el que todos confían que sea el próximo, el de Guedes. «¡Guedes se queda! ¡Sí, tiene que quedarse!», decían los pequeños Samuel y Alberto, de ocho y diez años respectivamente.

SUPER cuestionó a cada una de las 16 peñas participantes en la fiesta de las comarcas de Camp de Túria y Els Serrans, zonas de marcada tradición valencianista. En Francia afloran las voces que dan por hecho que Guedes, próximo mundialista con Portugal, fichará por el Valencia por cerca de 50 millones, que incluirían unos diez en bonus por objetivos. Lo cierto es que el propósito de Peter Lim, como informa SUPER, es respetar el acuerdo de palabra con el PSG y no pasar de los 40. Para unos, conviene no sobrepasar dicha barrera; para otros, no importa tanto si las ventas pueden compensarlo. Todos coinciden en su ilusión porque el luso sea comprado y siga en Mestalla. «Me ilusiona muchísimo que se quede. Hablándolo con los peñistas aquí en Benissanó todos coincidimos en que, si hay una opción de llevárnoslo, a por él...Ya es un futbolista muy bueno, además se le ven grandes capacidades de valer todavía mucho más en el mercado dentro de unos años», argumenta el presidente de la Penya Valencianista de Titaguas, Maximiliano Polo.



Una mayoría de aficionados sitúa a Guedes como uno de los pilares del renacido Valencia de Marcelino. «El mejor fichaje que he visto desde el 'Piojo'», opina Yara García (PV de Chelva). El del portugués es un nombre conocido para el gran público, un perfil muy diferente al del joven serbio del Estrella Roja que está a punto de fichar Pablo Longoria, director del Área Técnica. Uros Racic. Centrocampista mixto, de 20 años, fuerte, potente e internacional sub'21 con Serbia. Una perla por pulir con vistas al futuro. El hecho de reclutar a este tipo de jugadores genera más debate: si bien la mayoría aprueba la política de Longoria, no hay quien recuerda que para este próximo curso al Valencia, equipo con la media de edad más joven de la Liga, le falta «un poco más de experiencia».

«Esa manera de fichar es lo mejor que hay, siempre y cuando no olvidemos a los valencianos jóvenes, a los que también se les están dando oportunidades...pero en dos años estos jóvenes de otros lugares del mundo van a ir genial para el primer equipo», augura Vicente Ortiz, de la Pobla de Vallbona. El contrapunto lo pone la forma de verlo del presidente de la Penya Valencianista Alcublana, Luis Cabanes. «El Valencia lo que tiene que hacer es competir entre los mejores cinco o seis años como ha hecho esta temporada... Para eso el equipo necesita más veteranía, y luego ya poner a su lado algún joven», dice.

El sector 5 es una cuna valencianista bien consolidada. Una zona donde se respira valencianismo en cada esquina de los pueblos de Camp de Túria y Els Serrans. Sintomático es el ejemplo de Higueruelas, donde reside una de las peñas más numerosas de la Agrupación en un pueblo de apenas 500 habitantes. Casi el 50%, 215, son socios de la peña. Ayer se reunieron en Benissanó alrededor de 1.100 peñistas de entre las 16 presentes en la celebración. La juventud y los niños abundaron en una fiesta que pone de manifiesto la fuerza con la que el valencianismo ha retomado el pulso. En la comparativa con el pasado curso, esta vez se citaron unas 200 personas más.