Así describe a Uros Racic su seleccionador sub-21

Pocas personas conocen tan bien el potencial de Uros Racic como Goran Djorovic. El seleccionador Sub-21 de Serbia, exjugador de Deportivo de la Coruña, Celta de Vigo o Elche, entre otros, entre finales de los noventa y principios de los 2000, sabe mejor que nadie cómo es el próximo fichaje del Valencia CF. La llegada de Pablo Longoria, incrustado como responsable del área técnica para reorganizar la estructura deportiva del club, potenciar una red de nivel en el mercado y adelantarse a otros clubes en la captación de jóvenes talentos, ha abierto una nueva perspectiva donde el incremento de la exigencia que lleva implícito el regreso a la Champions no está reñido –ni mucho menos– con el medio y largo plazo o con una apuesta decidida por la juventud. En esos términos se conjuga la llegada de Racic, al que Djorovic lo definía este martes en Tribuna Deportiva de la 97.7 Radio Levante como un futbolista «muy técnico y un excelente chico que tiene todas las cualidades para triunfar. He seguido mucho a este chico y sé su potencial. Tiene buena técnica, se sabe colocar, es muy peleón y reúne las cualidades para jugar en España».

Destaca el entrenador que pese a tener únicamente 20 años «es un gran profesional y un futbolista que jugando parece mayor de lo que realmente es» y augura que, pese a que la adaptación futbolística y cultural va a ser un reto, con el tiempo va a encajar bien en València. «Los que hemos pasado por la liga española nos hemos adaptado rapidamente, él también lo hará, no tengo ninguna duda. Es un chico que tiene todas las condiciones para triunfar. Antes o después sabemos que lo hará, el Valencia se lleva un muy buen jugador», justifica. Él lo conoce de maravilla y es que a sus órdenes ha debutado con el combinado Sub-21, donde ya ha participado en tres ocasiones, ante Catar, Gibraltar e Italia. Sabe Djorovic que «la liga serbia no es comparable al nivel que hay en España» pero «por su proyección, para más adelante, puede aportar cosas». Esta reflexión apunta más al futuro que al presente y es que en principio el jugador partirá como quinto centrocampista de la plantilla. «Tengo mucho respeto por el Valencia CF, es un gran club con grandes profesionales y un gran entrenador», comenta, «pero desde mi punto de vista los jóvenes tienen que jugar porque no tiene nada que ver jugar con entrenar. Creo que cuando un joven no juega pierden el club como el jugador. En el caso de Lukic, que es de su quinta mas o menos, no jugó en Torino y en el Levante sí. Son jóvenes y les conviene jugar. Prefiero que un jugador salga cedido y tenga partidos para ganar experiencia, que vea lo que es el fútbol español y vuelva cuando esté preparado. No sería el primero, recuerdo el caso de mi amigo Juan Sánchez».



Ofrece muchas posibilidades

Djorovic utiliza a Racic como pivote en la selección, le adivina un gran recorrido en la élite tras irrumpir con el Estrella Roja y cree mucho en sus posibilidades para ofrecer rendimiento en el Valencia CF. «Conmigo juega de pivote defensivo. Tiene buen disparo, es alto, se sabe colocar, tiene buen disparo, es tranquilo jugando la pelota, la sabe sacar jugada y puede ser muy peligroso en la llegada desde la segunda línea. No sé donde lo va a ubicar Marcelino pero puede dar bastante rendimiento en ataque. Uros tiene la misión de sacar el balón desde atrás y tiene libertad para incorporarse para el ataque porque tiene esa capacidad para la llegada. Creo que el Valencia ha hecho un buen negocio con él. Es un futbolista con mucho futuro y gran proyección... Seguramente en un futuro será un gran fichaje para el Valencia. No sé si está preparado para ya, ya, pero es un jugador maravilloso», sentencia.