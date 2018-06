Cancelo habla del Inter, la Juventus y el Valencia CF

En plenas negociaciones entre el Valencia CF y la Juventus, Joao Cancelo ha concedido una entrevista en exclusiva para los diarios de Portugal O Jogo y Tuttosport de Italia. Una entrevista en la que habla de su pasado reciente en el Inter, del presente y también futuro.

En la misma, realizada en su casa de Lisboa, no elude prácticamente ninguno de los temas. Estas son algunas de las reflexiones del todavía jugador del Valencia CF, con el que el propio Joao Cancelo recuerda que tiene contrato hasta 2021.

Llegó a Italia con la fama de ser buen atacante, no tanto defensor...

"Es una cuestión de entrenamiento. En Italia el fútbol es muy táctico, se trabaja el aspecto defensivo y Spalletti es muy bueno en todos los aspectos tácticos del juego. Desde que comencé a jugar, empecé a adaptarme al juego y al equipo. Mi actuación en Inter está ahí para que todos la vean».

Juventus, Wolverhampton, Valencia, o un regreso al Inter. ¿Dónde jugará Cancelo la próxima temporada?

«Tengo un contrato con el Valencia CF hasta 2021, así que sin club no me quedo (sonríe). Hasta que tenga una propuesta oficial y concreta, no puedo decir nada. Hasta ahora, nada me ha llegado a mí. Antes de que terminara la temporada escuché que el Inter quería comprarme directamente y que estaba en contacto con el Valencia para hacerlo, pero luego no pasó nada".

¿Decepcionado con el Inter?

"¿Decepcionado? No sé si es la palabra correcta, pero esperaba más. Pensé que alguien del Inter me diría algo como esto: 'No tenemos el dinero para comprarlo ahora, pero buena suerte para su futuro', pero ni eso. Inter fue una etapa muy importante en mi carrera y es un gran club, ahora veremos qué pasa".

¿Quiso volver al Valencia en el mercado de invierno?

"Pensé en volver a València en enero porque en el Inter me dijeron algo que no sucedió. No quería que esta se convirtiera en una temporada perdida".

¿Tuvo problemas con Spalletti?

"Es cierto que hemos tenido cierta fricción, pero porque ambos tenemos un poco de sangre caliente y explotamos rápidamente, pero reconozco que aprendí mucho de él".

El Wolverhampton de Nuno está interesado en ficharlo, pero no jugará en la Champions League, ¿prefiere la hipótesis de la Juventus?

"Por el momento no puedo excluir nada, sin duda jugar la Champions es mi objetivo, lo gané en el campo con el Inter y me gustaría volver a esta competición».