Locura por la Champions del Valencia CF

La locura por la Champions es real, al punto que la previsión de abonados que hace a estas alturas del verano el Valencia CF para la temporada del centenario ya apunta a una estimación total de 41.000 aficionados, una cifra que superaría todas las expectativas, marcadas en la barrera de los 40.000. Más allá de que las sensaciones que manejaban en el club desde tiempo atrás son alentadoras analizando el magnetismo generado por el buen rendimiento del equipo y el regreso tres años después a la Liga de Campeones, los primeros datos objetivos confirman la rápida respuesta del valencianismo y refuerzan el optimismo. Tan solo dos días –48 horas– han bastado para agotar la pre reserva de 3.000 pases en un primer cupo de nuevas altas que se formalizará a partir del próximo 16 de julio. La respuesta ha sido masiva y es que hay cola por sacarse el abono.

Por el momento el Valencia CF no acepta más peticiones de aficionados para nuevas altas. El club, que cuenta actualmente con una masa de 37.000 abonados contando los que sacaron el pase de media temporada, no tiene margen para ofrecer más. Al menos, hasta que se agote el plazo de renovaciones y, entonces, solo se ofertaría un nuevo cupo en el caso de que haya abonados que no renueven su pase y no se formalicen todas las peticiones de nuevas altas. La convicción que anida en oficinas, sin embargo, es que un alto porcentaje, «casi el 100%», renovará ante los beneficios que ofrece el Abono Total que fue presentado el pasado lunes en la web del Valencia.



Normativa

El plazo exclusivo de renovación de abonos acabará el 7 de julio y la intención del club es sacar un nuevo cupo de nuevas altas más adelante, dependiendo siempre de cuál sea el porcentaje de renovación y el margen que se pueda liberar. Lo que está claro es que se van a intentar rascar localidades como sea y de donde sea, ajustando hasta el perímetro de seguridad si hiciera falta. Y es que aunque el aforo total de Mestalla es de 48.000 localidades, el Valencia CF no puede ofertarlas todas porque su intención de llenar el campo choca contra las restricciones de la UEFA. El organismo impone una serie de requisitos, como reservar 3.000 localidades para acreditaciones, un 5% –otras 3.000, más o menos– para aficionados visitantes y otras tantas para compromisos o convenios del club con patrocinadores... Al venderse el abono en un solo 'pack' con las tres competiciones –mínimo 23 partidos y máximo de 30, en función del rendimiento del equipo–, hay localidades que el Valencia CF asume que solo podrá ofertar mediante la venta de entradas para los partidos de Liga y Copa.

Si todo va como según lo previsto, el Valencia alcanzará los 41.000 abonados. Hace tres temporadas, la cifra era de 33.000, aproximadamente. La subida es notable y es que en el club se han marcado el objetivo de inflamar el ambiente de Mestalla para generar una atmósfera aterradora, que juegue su papel en el regreso del equipo a la Champions. Hay muchos motivos detrás de esta recuperación de abonados y una base, claro, de fundamento deportivo. El factor Marcelino es clave. Todo se resume en oferta y demanda. En el club interpretan que puede producirse el punto de inflexión que llevan años persiguiendo. La demanda esta temporada puede igualar o superar la oferta por primera vez en mucho tiempo.