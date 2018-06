Operaciones listas para cerrar por el Valencia CF

Con paciencia y cabeza, pero trabajando a toda máquina en el mercado de fichajes. Es una manera de resumir en qué momento se encuentra el Valencia y además certera. Nada nuevo por otra parte porque lo dijo el director general del club Mateu Alemany en rueda de prensa, pero de aquello hace ya unas semanas, concretamente el 28 de mayo, y desde entonces algunas operaciones no se han caído -pero casi porque están muy complicadas-, y otras se han ido trabajando pacientemente hasta llegar al punto en que se puede afirmar que pueden cerrarse esta semana. O al menos en los próximos días.

Por ejemplo, una de las operaciones que está, no descartada, pero sí complicada es la de Iago Aspas, en cambio, en la de Kevin Gameiro se ha profundizado bastante hasta el punto de que el acuerdo con el futbolista francés es total, por lo que, aunque ninguno de los dos clubes lo admite, si las negociaciones no han empezado ya, lo harán pronto.

De hecho, fuentes del Valencia consultadas por este periódico aseguran que, después del intenso trabajo hecho en las últimas semanas por Mateu Alemany y Pablo Longoria, se respira optimismo ante la posibilidad de que en los próximos días se pueda cerrar el tercer fichaje de la temporada que viene. Conviene no olvidar que el primero fue el francés Kondogbia, y el segundo el joven serbio Uros Racic, que se ha anunciado esta misma semana. Eso sí, el Valencia tiene un plan y de él no se va a salir aunque ello suponga que una operación que se puede cerrar, por ejemplo el jueves de esta semana, se retrase. Los parámetros económicos están muy marcados y el club, tal y como hizo durante el mercado de fichajes del verano pasado, está dispuesto y preparado para esperar lo que sea necesario. Obviamente lo ideal es que cuando regresen los futbolistas a los entrenamientos la plantilla esté prácticamente configurada, pero la prioridad es acertar en el futbolista y en su precio. Y los entrenamientos, sobre terreno de juego, se reanudan el diez de julio.

En cuanto a las operaciones que se pueden cerrar próximamente, desde el club de Mestalla no se descarta que una sea la de Kevin Gameiro, si bien se mantiene la cautela. Lo dicho, se puede cerrar en los próximos días pero solo se cerrará si se dan las condiciones necesarias. Al respecto, conviene señalar que el Atlético de Madrid y sus dirigentes ya se han liberado del asunto Griezmann. El delantero francés ha anunciado que sigue en el club colchonero y eso mediatiza y no poco los pasos a dar por el Atlético. El resumen es fácil. Simeone, Cerezo y Gil Marín hacen un equipo con cien millones de euros y sin Griezmann, y hacen otro equipo sin los cien millones pero con Griezmann. Tener o no tener al delantero marca mucho los pasos a dar, por ello, una vez este tema ha quedado claro, se pueden abordar temas menores para los colchoneros como sería la salida de Gameiro, pero que, evidentemente, están relacionados. No es complicado pensar que si Griezmann se hubiese marchado, la necesidad de fichar un recambio en el ataque habría paralizado al menos durante unos días, la negociación por Gameiro.



Lo que necesita Simeone

En ese sentido, el Atlético tiene muy adelantado el fichaje de Thomas Lemar, futbolista del Mónaco que juega en la banda izquierda y cubrirá los huecos de Nico Gaitán y Carrasco, por lo que su llegada no supone necesariamente competencia para Gameiro. Sea como sea y siempre dependiendo del precio, la salida del francés se da por hecho en el conjunto colchonero, por ello, una vez sabe que cuenta con Griezmann tiene que fichar dos delanteros ya que no cuenta con Vietto y Fernando Torres termina contrato y no va a seguir. Ahora mismo, los delanteros en plantilla que tiene Simeone son Diego Costa, Griezmann, Correa, Vietto y Gameiro, y los dos últimos van a salir. Simeone no cuenta con ellos porque tal y como demuestra el esfuerzo realizado para retener a Griezmann ante la oferta del FC Barcelona, la intención del Atlético es dar un paso adelante y no seguir perdiendo comba respecto al Real Madrid y el FC Barcelona, y en ese ambicioso y nuevo proyecto colchonero, no cabe Kevin Gameiro. A Marcelino sí le encaja.