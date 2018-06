Cuenta atrás para Guedes

La operación para traer en propiedad a Gonçalo Guedes al Valencia CF entra en su momento decisivo. Mientras el futbolista portugués ha aparecido en el Mundial de Rusia 2018 en la punta de ataque al lado de Cristiano Ronaldo, al Paris Saint Germain (PSG) le quedan dos semanas para reunir en concepto de ingresos netos por ventas alrededor de 60 millones de euros. El Celtic escocés ha comprado al joven Odsonne Edouard por unos 11 'kilos'. Los dos próximos jugadores con los que el PSG puede equilibrar las cuentas del Fair Play Financiero, evitando así cualquier multa de la UEFA, son Javier Pastore y el propio Guedes.

Manuel Pellegrini, nuevo entrenador del West Ham, se ha empeñado en llevarse a los hammers al argentino Pastore, del que se dice en Francia que tiene también con oferta de un equipo español de la parte media de la clasificación. Las cantidades que se barajan por el fino centrocampista rondan los 20 millones, por lo que el PSG continuaría necesitado de consumar alguna venta más para cuadrar lo marcado por la UEFA. Una circunstancia que, más allá del 1 de julio, no variará demasiado con una entidad acostumbrada a realizar cada verano inversiones millonarias. La lista de futbolistas por los que se estudian ofertas en París es amplia, va desde Di María, pasando por los laterales Kurzawa y Meunier, hasta el defenestrado mediocentro polaco Grzegorz Krychowiak.

El Valencia, por su parte, no quiere dilatar mucho más en el tiempo el tema de Guedes. El hecho de que el joven extremo de 21 años esté en el Mundial, con el añadido de hacerlo como titular en la actual campeona de Europa y al lado de Cristiano, no viene bien a los blanquinegros en cuanto a las posibilidades de revalorizarse del futbolista. Gonçalo ha dejado claro su deseo de seguir en el Valencia, pero falta el OK de su club. Ahora su cabeza se centra en lo deportivo, en el reto de avanzar lo más lejos posible en la Copa del Mundo con Portugal. Mientras tanto, Peter Lim no deja de intentar su llegada a los de Mestalla. El máximo accionista ha llegado a ofrecer hasta 40 millones por el talento luso y espera que los dirigentes del PSG respeten el acuerdo de palabra alcanzado. Las conversaciones en este sentido, y con este objetivo, prosiguen con la colaboración del agente de Guedes. Según el portal francés 'Paris United', Mendes, que estaba estos días en Singapur, se ha desplazado a Catar, invitado por Nasser Al-Khelaïfi, presidente de los parisinos, para tratar y negociar los asuntos que lo vinculan con el PSG. Entre ellos, sin duda, el futuro de Guedes con el Valencia como destino elegido por el representado. Eso sí, no debe olvidarse que el súper agente maneja asimismo la representación del argentino Di María.



Se gana a Fernando Santos

En la línea de lo ofrecido por Portugal, el juego de Guedes frente a España el viernes no fue brillante. No obstante, la crítica lusa y francesa coinciden en destacar la incidencia del estilo vertical del valencianista en el éxito del planteamiento de Fernando Santos. El entrenador puede haber encontrado en Guedes la importante figura de Nani en la Eurocopa como segundo punta. Asistente de gol a CR7 en la pifia de David de Gea, Guedes se encargó de lanzar los contragolpes portugueses por la zona central, aunque en posiciones defensivas tapó la banda derecha de España.

En el Valencia CF Marcelino siempre –salvo algún momento final de algún partido– lo utilizó como extremo, preferentemente, zurdo. Santos recupera en un 4-4-2 la versión de delantero con la que triunfó en Benfica antes de marcharse al PSG. Guedes encadena ya tres partidos como titular en el centro de la delantera. Frente a Bélgica, en solitario, y contra Argelia (dos goles) y ante la 'Roja'.