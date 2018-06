La hora de fichar se adelanta

El mercado de fichajes reduce de marcha mientras el Mundial de Rusia acapara el foco. Entre la competición de selecciones más importantes del planeta y la decisión de los clubes en Inglaterra e Italia, a muchos el clásico periodo estival de fichajes se les va a hacer más corto de lo habitual. Como en la mayoría de los países europeos, en España se podrá contratar jugadores hasta la medianoche del 31 de agosto. Igual será en Alemania y Francia. Sin embargo, esta vez el Valencia CF tendrá que contar con una complicación añadida: el cierre semanas antes en la Premier y en la Serie A.

Desde el pasado 10 de junio los clubes ingleses tienen las puertas abiertas para realizar contrataciones lejos de la frontera inglesa. 14 equipos de la Premier League –con la abstención del Burnley y los votos en contra de Manchester United, City, Watford, Swansea y Crystal Palace– acordaron adelantar el cierre de la ventana de fichajes al jueves 9 de agosto, dos días antes del inicio de la liga. Además, en el citado día no habrá el misterio de las operaciones nocturnas, ya que el límite estará en la clásica hora del té, las cinco de la tarde.

En Italia los equipos también se van a poner a trabajar con antelación a la hora de fichar. El cierre en el país transalpino será el sábado 18 de agosto a las 20:00 horas. Al día siguiente comenzará a rodar el balón en el Calcio. Lo decidido por los italianos copia el modelo inglés con el objetivo de que las plantillas queden cerradas antes de que arranque la competición oficial de liga, y esta no quede desvirtuada con situaciones en las que un jugador acaba defendiendo varias camisetas en una temporada e, incluso, juega con un equipo pendiente de otro o de un cambio de club inminente.

Los clubes ingleses manifestaron que el propósito es no devaluar plantillas de la liga con movimientos de última hora y dejar a los vendedores sin capacidad de reacción. Aún así, Inglaterra e Italia no tendrán todos los mecanismos para poder conseguirlo, ya que lo establecido internamente no puede operar contra las salidas o bajas. No impediría que jugadores de aquellas ligas llegaran, por ejemplo, a España. Sin embargo, estos supuestos se presentarán como misiones casi imposibles en ligas donde la cultura de las cláusulas de rescisión no está ni mucho menos instaurada.

El Valencia CF y el resto de clubes españoles tendrán que convivir con un nuevo panorama en el mercado de fichajes. Cabe recordar que la pasada campaña 2017/18 la entidad de Mestalla fichó hasta seis futbolistas de las ligas que este verano cerrarán antes: Neto (Juve), Murillo y Kondogbia (Inter de Milán), Gabriel Paulista (Arsenal), Andreas (Manchester) y Francis Coquelin (Arsenal).