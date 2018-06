Las motivos de Uros Racic para firmar por el Valencia CF

El centrocampista serbio Uros Racic, recién fichado por el Valencia, afirmó que el fútbol ofensivo tanto de su nuevo club como el de LaLiga, así como la posibilidad de disputar la Liga de Campeones, fueron los factores clave para decidirse a fichar por el equipo de Mestalla. Así lo indicó en declaraciones facilidades por su nuevo club, que tiene en Racic al segundo fichaje para el próximo ejercicio, tras haber cerrado hace unas semanas la contratación de Geoffrey Kondogbia, que ha jugado en el Valencia como cedido en el pasado campeonato.

"Creo que mi carácter se acopla al del Valencia", explicó el jugador serbio, quien se considera un futbolista muy competitivo y que reconoció que cuando supo que podía fichar por el club valenciano, "no lo podía creer". "Hay mucha diferencia entre el fútbol de Serbia y el de aquí, pero creo que me acostumbré", prosiguió Raci, quien considera que su nuevo club encaja con su carácter, ya que considera que es un futbolista al que le gusta la lucha y la pelea en el campo.

"He seguido a futbolistas como Pogba, Modric o Iniesta, pero también a centrocampistas del Valencia como Parejo, Coquelin o Kondogbia", explicó el nuevo fichaje valencianista, quien espera que el equipo haga una buena Liga de Campeones porque tiene un gran entrenador y grandes futbolistas.

Esta es la entrevista completa

¿Cómo reaccionó cuando conoció la posibilidad de fichar?

En un primer momento, cuando oí la noticia, no me lo podía creer. Fue una gran sorpresa. Hay mucha diferencia entre el fútbol de Serbia y el de aquí. Por eso creo que necesitaré acostumbrarme lo antes posible y sé que todo saldrá bien.

¿Por qué eligió el Valencia CF?

Tenía varias ofertas, pero decidí venir aquí porque este club encaja con mi carácter. Simplemente creo que este club me conviene porque me identifico con ellos y creo que puedo encajar bien aquí. El fútbol de LaLiga y del Valencia CF es muy ofensivo, se juega mucho al ataque, hay lucha y pelea dentro del campo y eso es lo que me gusta a mí. Por eso he elegido venir.

¿Seguía LaLiga por televisión?

LaLiga es mi preferida, la seguía. Los fines de semana veía por lo menos un partido, por ejemplo, uno de los partidos que recuerdo fue el último encuentro del Valencia CF frente al FC Barcelona.

Como profesional siempre ha sido centrocampista, ¿en qué futbolistas se fija?

He seguido a jugadores como Pogba, Modric e Iniesta. Y del Valencia CF sigo a Parejo, Coquelin, Kondogbia? les he seguido a todos.

Uno de los retos del Valencia CF para la próxima temporada es su regreso a la Champions, ¿le apasiona?

Admito que estoy muy emocionado, hasta ahora he jugado la UEFA Europa League, pero jugar la Champions sería otro sueño por cumplir.

¿Qué papel esperan hacer?

Creo que el Valencia CF tiene buenas opciones para la Champions, hay un gran equipo formado por un buen entrenador y grandes jugadores. Es un honor jugar con ellos. Me gustaría empezar a entrenar con ellos lo antes posible.

¿Cómo se define?

Soy una persona muy competitiva, no me gusta perder en nada y menos un partido de fútbol. Me da mucha rabia perder, así que siempre intento ganar.

¿Ya conoce a Marcelino?

Personalmente todavía no, pero espero hacerlo lo antes posible.