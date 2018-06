Lo que necesita Simeone para dejar marchar a Gameiro al Valencia

Kevin Gameiro está cada vez más cerca de fichar por el Valencia CF y ya ha aceptado los términos del conjunto de Mestalla, aunque todavía quedan por resolver asuntos entre clubes. El Atlético tiene muy adelantado el fichaje de Thomas Lemar, futbolista del Mónaco que juega en la banda izquierda y cubrirá los huecos de Nico Gaitán y Carrasco, por lo que su llegada no supone necesariamente competencia para Gameiro. Sea como sea y siempre dependiendo del precio, la salida del francés se da por hecho en el conjunto colchonero, por ello, una vez sabe que cuenta con Griezmann tiene que fichar dos delanteros ya que no cuenta con Vietto y Fernando Torres termina contrato y no va a seguir. Ahora mismo, los delanteros en plantilla que tiene Simeone son Diego Costa, Griezmann, Correa, Vietto y Gameiro, y los dos últimos van a salir. Simeone no cuenta con ellos porque tal y como demuestra el esfuerzo realizado para retener a Griezmann ante la oferta del FC Barcelona, la intención del Atlético es dar un paso adelante y no seguir perdiendo comba respecto al Real Madrid y el FC Barcelona, y en ese ambicioso y nuevo proyecto colchonero, no cabe Kevin Gameiro. A Marcelino sí le encaja.