Las palabras de Ayala sobre Marcelino

Roberto Fabián Ayala, ex jugador del Valencia, ha señalado que Marcelino García Toral, técnico del club de Mestalla con el que coincidió en el Zaragoza, ha puesto "al Valencia en su lugar". Ciento quince veces internacional y campeón con River, Milán o Valencia, Roberto Fabián Ayala participó en tres Mundiales (1998, 2002 y 2006) y ahora está en Rusia como comentarista.

El ex jugador del club valenciano considera que en la temporada recién concluida "se ha visto un poco el ADN del Valencia en cuanto al juego y demás". "Esperemos que lo pueda sostener en el tiempo, porque ha hecho un gran trabajo. Este año va a ser difícil, porque no es fácil compaginar la competición local y la Champions", prosiguió el ex internacional argentino.

"Ojalá, puedan tener un buen mercado y que Marcelino pueda tener a todos sus jugadores a disposición para hacer un buen torneo", concluyó Ayala.