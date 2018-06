El Nápoles llega a 15-18 millones por Santi Mina

El Valencia CF ha vuelto a decir "no" a una nueva propuesta procedente del Nápoles para fichar a Santi Mina. Van a ser unas vacaciones ajetreadas para el delantero gallego, sus 15 goles y 4 asistencias en menos de 1.900 minutos con el equipo de Marcelino han llamado la atención en este mercado de verano, aunque de momento no lo suficiente para convencer al club de cara a una posible venta. Por eso, al menos de momento la decisión es muy firme para no desprenderse del joven futbolista, que acaba de cumplir su tercera temporada de blanco y negro pese a que solo tiene 22 años.

A principios del mes de junio el Valencia CF ya rechazó un primer intento del club napolitano, que en los últimos días ha vuelto a insistir. Según ha podido saber SUPER, hasta el club ha llegado a través de sus agentes un nuevo intento por parte del Nápoles, que esta vez estaría dispuesto a llegar hasta los 15-18 millones de euros por Santi Mina. Hoy, sin embargo, en el club están convencidos de que el delantero, por edad, condiciones y proyección, tiene un valor muy superior tal como está evolucionando el mercado y especialmente con los delanteros que hacen goles.

El club está poniendo en valor y se está haciendo fuerte con sus jugadores, especialmente los delanteros. Cualquiera de ellos puede salir en lo que resta de verano, ha tenido ofertas por los tres pero ni ha regalado a Zaza ni va a hacer lo propio con Santi Mina, mucho menos con Rodrigo Moreno, su único exponente en el escaparate del Mundial de Rusia aunque por el momento en el primer partido no tuvo minutos.