El Alavés viene a pedir cesiones al Valencia CF

El director deportivo del CD Alavés, Sergio Fernández, ha visitado este martes las oficinas del Valencia CF, donde se vio con Mateu Alemany, director general de la entidad de Mestalla. Varios nombres han sido los que ambos han tratado en la reunión: Lato, Centelles, Maksimovic o Nando García.



El Alavés vino a València solicitando cesiones, ya que es una política habitual del equipo vasco para lograr competir en Primera División. Necesitado de un lateral izquierdo, Fernández ha sacado los nombres de Toni Lato y Álex Centelles. El primero, imposible. El Valencia no contempla la salida de Lato, lo quiere para competir por el puesto de titular con José Gayà.



El caso de Centelles es distinto. El club confía plenamente en él y desaría que siguiera curtiéndose con minutos de calidad en la élite, por eso una cesión a un Primera como el Alavés sí encaja en los planes. No es la primera vez que el Alavés pregunta por ambos laterales, ya lo hizo la campaña pasada.



Igual sucede con Nemanja Maksimovic, que desea buscar un nuevo destino en el que consolidarse en la Liga. El Alavés también ha preguntado por las condiciones para llevarse al serbio cedido. Marcelino dejará marchar cedido al jugador después de que la temporada pasada apenas dispusiera de oportunidades.



Por otro lado, en la reunión entre Sergio Fernández y Mateu Alemany también salió a colación el nombre de Nando García. Jugador del Alavés sobre el que el Valencia tiene una opción de recompra. No hay planes de ejercerla, pero el Alavés ha preguntado antes de enviarlo a Francia, al Sochaux.