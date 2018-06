El Valencia, cerca de perder el derecho de tanteo sobre Lucas Paquetá

El Valencia CF tiene una opción de tanteo sobre el brasileño Lucas Paquetá que vence este mes de junio. Salvo sorpresa de última hora, los de Mestalla no tienen intención de ejercer este derecho preferencial para igualar la mejor oferta por el jugador, así que el que haga una propuesta convincente para el talento carioca y el Flamengo se lo acabará llevando. Paquetá es un joven centrocampista brasileño que juega en el Flamengo y por el que el conjunto de Mestalla se guardó una opción el verano pasado cuando el portero Diego Alves dejó la disciplina de Mestalla para jugar en este equipo.

Aunque no públicamente, el club valencianista ya ha señalado alguna vez que no tiene la intención de pujar por este jugador, por lo que el 'Fla' lo podrá vender en el mes de julio al mejor postor. Sin ir más lejos, en los últimos días han salido diferentes informaciones que hablan de dos equipos que parecen estar muy interesados en él. Se trata de la Juventus de Turín y el Liverpool del alemán Jürgen Klopp. Conviene señalar en este sentido que lo que tiene el club de Mestalla a su favor no es una opción de compra fijada a un precio que le permita poder fichar al jugador y después venderlo para sacarle rendimiento económico, no hay una cantidad a pagar por él, como era el caso de Kondogbia, hay un derecho de tanteo.



¿Y qué es un derecho de tanteo?

Pues una opción que te permite anular el resto de ofertas, es decir, si un equipo ofrece un dinero por Lucas Paquetá, si el Valencia ofrece el mismo dinero, automáticamente el jugador es suyo, pero claro, hay que ofrecer el mismo dinero que ofrezcan Juventus o Liverpool, y eso en estos momentos es muy complicado, porque la economía del club de Mestalla obliga a sus dirigentes a elegir bien en qué jugadores se hacen las inversiones fuertes, y ahí están los ejemplos de Kondogbia, fichado por 25 millones de euros, o los intentos de fichaje de Gonçalo Guedes y Kevin Gameiro. El Valencia está dispuesto a apostar por jugadores jóvenes pero no puede competir con equipos poderosos en lo económico como son Juventus y Liverpool. Las apuestas por futbolistas jóvenes que hace el Valencia son más discretas, y ahí está el ejemplo del serbio Uros Racic, fichado recientemente por 1,7 millones de euros al Estrella de Belgrado. O los casi dos millones de euros que llegó a ofrecer por Zaydou Youssof, joven centrocampista del Girondins, por quien se llegó a negociar con el equipo francés, pero que ahora mismo está absolutamente descartado por el Valencia, precisamente por la llegada de Racic.

La llegada de Paquetá al Valencia se antoja complicada puesto que el Flamengo se remite a la cláusula del joven brasileño -50 millones de euros- para vender al futbolista, cifra muy difícil de alcanzar para los valencianistas. Además, desde Brasil también apuntan al interés de grandes clubes como el Manchester City o Real Madrid para acometer el fichaje de Lucas Paquetá.