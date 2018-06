La verdad del Valencia CF sobre el caso Guedes

El fichaje de Gonçalo Guedes es el culebrón del verano en clave valencianista. Cada día surgen nuevas informaciones y desde Francia se ha apuntado en distintas ocasiones a lo largo de los últimos meses que ya hay un acuerdo definitivo entre Valencia CF y Paris Saint Germain, la última este mismo miércoles. La realidad, sin embargo, es muy clara según fuentes solventes del Valencia CF. No hay acuerdo todavía. El PSG tiene una oferta de Peter Lim por valor de 40 millones de euros desde hace ya semanas y el Valencia CF está a la espera de una respuesta.

La pelota, por lo tanto, está en el tejado de Al Khelaïfi y depende exclusivamente de ellos. En Mestalla tienen el 'sí' del portugués y están a la expectativa. El club está decidido a pelear hasta el final por su fichaje: es la prioridad y la situación lo requiere, los responsables de la parcela deportiva están dispuestos a esperar, como ya sucedió el pasado verano con algunos futbolistas... Pero no eternamente. Eso sí, no hay una fecha límite y cuando se les pregunta a los dirigentes del Valencia CF responden, entre risas: "la fecha límite es el 31 de agosto".

El plan del Valencia CF pasa por conseguir a Guedes en propiedad pero si eso no fuera posible en el club se contempla volver a pedir una cesión. La idea es contar con el '7' sea como sea. En el caso de que no fuera posible, Pablo Longoria, Mateu Alemany y Marcelino manejan una lista de alternativas -A, B, C, D, E...- según precios y escenarios de mercado en la que aparece Thorgan Hazard, cuyos agentes y su padre pasaron por oficinas la semana pasada, pero el belga no es el único que está sobre la mesa, ni mucho menos.