Comunicado oficial del Valencia CF

El Valencia CF ha presentado en sociedad la nueva imagen del club para la temporada del centenario, el nuevo icono para todos los valencianista que como no puede ser de otra manera, es un murciélago. Así lo ha presentado el club de Mestalla en propiedad:



"No podía ser otro que un murciélago. El Valencia CF hace público hoy, con motivo de la temporada del Centenario, un nuevo icono identificativo del club, que se remonta hasta sus mismas raíces con su símbolo más representativo y con un diseño vanguardista que mira al futuro. Mismo club, nueva era.



A las puertas de la temporada 2018.19, el club refuerza aun más su identificación con el murciélago, como imagen a la que está estrechamente unido desde su misma fundación, hace ya casi un siglo, y que entronca con uno de los símbolos institucionales de Valencia. Desde la Edad Media, la silueta del 'rat penat' con las alas abiertas ha sido protagonista en la heráldica de la ciudad y está unida a la propia Real Senyera.



Este nuevo símbolo, en tono naranja, nace para complementar la imagen tradicional del escudo del Valencia CF pero con la idea de no limitarse a ser un logotipo con un uso vinculado únicamente a la temporada del Centenario.





Cinco valencianos, todos ellos valencianistas ilustres, han apadrinado esta nueva imagen en la iconografía del club. Personajes relevantes en la historia del club comolo tienen muy claro. El nuevo símbolo del valencianismo con motivo del Centenario aúna valores de tradición, pertenencia y garra. Un gran icono de un club y una afición, heredero del orgullo de todo un siglo de historia e imagen moderna para un futuro de todavía más ambición, inconformismo y pasión. No solo un emblema "para acompañarnos en esta nueva era que empieza" sino también, como resume Claramunt, "la guinda del escudo más bonito del mundo". El que representa lo que somos, de dónde venimos y adónde vamos. Un sentiment etern.