Marcelino: "Soy el entrenador, no un policía"

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia CF, fue el protagonista en el programa de Be Mad ´Un like para...´ en el que Tamara Gorro, esposa del jugador del equipo Ezequiel Garay, muestra una nueva faceta como entrevistadora. En la divertida conversación con la influencer, modelo y colaboradora televisiva de ´Mediaset´ el técnico que ha devuelto al club a la Champions dejó interesantes titulares sobre lo futbolístico, pero también de su lado más íntimo y personal.



En un momento de la entrevista la charla versó sobre los problemas en los que se pueden meter los futbolistas si hacen un mal uso, o inconsciente, de las redes sociales. «Algunos entrenadores las prohíben, ¿tú?», pregunta Tamara. «No soy partidario de prohibir. Cada uno debe hacer lo que cree oportuno y los futbolistas ya tienen madurez para saber qué hacer. Soy el entrenador, no un policía, aunque alguno me considerará también un policía», acaba sus respuesta.



El míster del Valencia, que reconoce que «los enfados» con los jugadores se le pasan «rápido», considera que los futbolistas «cobran como deben, acorde al espectáculo que dan y las grandes cantidades que este genera». «De la profesión de entrenador me gusta todo lo que la acompaña, disfruto de ello. Lo peor se vive en las derrotas y claro, en un posible cese. Ese es el mayor momento de dificultad a superar. El entrenador está más solo que el futbolista», admite el asturiano.



A sus 52 años, Marcelino dice ser «tolerante e indiferente» a las críticas. «No tengo redes, pero tampoco leo o estoy muy atento a lo que se pueda decir de mí», afirma. El entrenador se confiesa como una persona extremadamente «familiar», quizá, por su condición de «hijo único». «Siempre crecí en un ambiente muy familiar, donde mis padres me enseñaron valores, que perduraron en mí cuando me tocó formar una familia. Me encuentro muy a gusto con mi familia, es lo más importante de la vida. Procedo de una familia humilde y no lo olvido nunca».





Alguna de las frases de la entrevista:

