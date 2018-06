La Juve también pregunta por Rodrigo Moreno

Valencia CF y Juventus de Turín están muy cerca de anunciar el traspaso de Joao Cancelo después de varias semanas de negociaciones alrededor de las condiciones en que el club italiano hará efectivo el fichaje. Durante esta serie de contactos entre dirigentes de uno y otro club, según ha podido saber SUPER, se ha hablado del futuro de al menos otro futbolista de la plantilla valencianista. Se trata de Rodrigo Moreno, al que la Juve tiene también en mente en función de los movimientos que puedan producirse en su delantera a lo largo del verano.

Al menos hasta dónde hemos podido averiguar no se puede hablar de una oferta concreta pero sí de interés en el delantero internacional, al que el Valencia CF renovó en el mes de noviembre con una cláusula de rescisión de 120 millones de euros. La Juve, en caso de decidirse, no va a llegar nunca a esas cifras por Rodrigo aunque sí podría presentar una propuesta que en Mestalla se pueda valorar. Mateu Alemany se ha hecho fuerte con el hispano-brasileño y más que se va a hacer si finalmente logra cerrar la venta de Cancelo en las cifras que se había planteado para cumplir con el presupuesto 17/18. No es que Rodrigo esté en venta pero es evidente que ante una oferta muy importante el club podría plantearse el traspaso.

Tampoco es la Juventus el único club que se ha interesado por la situación de Rodrigo. Su nombre estuvo entre los elegidos por el Atlético de Madrid en el caso de que Griezmann se marchara al FC Barcelona y, aunque parece haberse diluido ese interés, está por medio la operación de Kevin Gameiro al Valencia CF en la que no se puede descartar nada.

Después de su mejor temporada desde que llegó procedente del Benfica, el futbolista mantiene en sus declaraciones públicas que su deseo es quedarse y volver a jugar la Champions con el Valencia CF, aunque estaría abierto a estudiar alguna posibilidad siempre y cuando hubiera previamente un acuerdo entre clubes. Es decir, siempre que el Valencia CF hubiera decidido antes aceptar la oferta de un tercero.

A medida que pasan las semanas, todo apunta a que de producirse esa situación sería por un interés fuerte de algún equipo importante de la Premier League inglesa, aunque la Juventus lo tiene entre sus delanteros preferidos en un momento en que el Turín hay un objetivo de renovar y rejuvenecer la plantilla que lleva ya varios títulos consecutivos de la Serie A en Italia.