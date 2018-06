¿Puede André Gomes volver al Valencia CF?

El Valencia CF sigue a toda máquina en el mercado de fichajes y en las últimas horas desde Barcelona se apunta el interés del club de Mestalla por la cesión de André Gomes, jugador que no entra en los planes de Ernesto Valverde después de una temporada muy floja y al que quieren dar salida en este mercado de verano. ¿Hay posibilidades de que André pueda regresar al Valencia CF dos años después de su salida? Según ha podido saber SUPER, es un futbolista del que se habló ya en las primeras reuniones de planificación de cara a la próxima temporada y que en principio estaba descartado por ser una operación muy complicada: el Barça solo acepta traspaso y para el Valencia CF en esas condiciones es inaccesible.

A partir de ahí, es necesario destacar que André Gomes es un jugador que deportivamente interesa. En el momento en que su nombre se pone sobre la mesa queda claro que a Marcelino le gusta, le encaja en su forma de jugar y en su idea de plantilla. Pese a ello, la información que tiene el club es que efectivamente el FC Barcelona no se plantea ceder al portugués y la idea es recuperar la mayor parte de la inversión que hicieron con su fichaje en el verano de 2016. El Barcelona pagó 35 millones de euros fijos, a los que hay que sumar dos más por variables, uno por la Liga conquistada en esta temporada que ahora termina, y otro porque en las dos campañas como azulgrana ha jugado cuartos de final de la Liga de Campeones: 500.000 euros la temporada 2016/17 y 500.000 euros la temporada 2017/18.

Incluso en el caso de una hipotética cesión, el Valencia CF tampoco estaría dispuesto a asumir íntegramente el sueldo de André en el Barça, sobre todo porque lo situaría por encima de otros jugadores de la plantilla como Kondogbia, Parejo o Rodrigo. Por todo, a la hora de tomar las decisiones de cara al mercado de verano el club no se plantea la opción de André Gomes como un objetivo, aunque siempre queda la opción de que con el transcurrir de los meses el Barcelona se vea obligado a cambiar las condiciones con tal de que su jugador no pierda más valor.

En este sentido, la temporada de André ha sido decepcionante hasta el punto de que el propio futbolista llegó a reconocer en una entrevista que está pasando un auténtico "infierno": "No me siento bien en el campo, no estoy disfrutando de lo que puedo hacer. Me ha pasado más de una vez el no querer salir de casa. Eso de que la gente te pueda mirar, tener miedo de salir a la calle por vergüenza".

En estas circunstancias, el mercado no está de cara para que un club apueste por André Gomes al nivel que espera el FC Barcelona. De momento por el portugués han mostrado interés diferentes equipos pero ninguno llega a las pretensiones del conjunto catalán y la mayoría preguntan por una cesión.



¿Qué equipos están interesados en ficharlo?

La Juventus, club que ya estuvo interesado en su fichaje cuando era jugador del Valencia CF, ha hablado de él en una hipotética negociación con por el centrocampista Miralem Pjanic, pero el Barça solo quiere dinero. El Tottenham de Pochettino es un pretendiente en la Premier League, el Mónaco en Francia y en Italia el Nápoles lo tenía en cartera pero parece haberse decantado finalmente por Fabián, centrocampista del Betis por qel que pagará los 30 millones de euros de su cláusula de rescisión.

Mientras los pretendientes de André Gomes se caen uno tras otro, el Valencia, al menos por la información de que disponemos, no ha movido ficha. Al contrario, sigue su camino con la planificación prevista porque sabe que si en algún momento del verano puede tener opciones de hacerse con el portugués, no será seguramente hasta los últimos días del mercado. Si llegado ese momento André Gomes sigue siendo futbolista del FC Barcelona, puede haber alguna opción aunque el club tiene en mente otros futbolistas para el centro del campo como es el caso del danés del Celta Daniel Wass.

Si se diera el caso, volver sería una opción por lo que respecta a la opinión del jugador, cuyo objetivo es ahora mismo recuperar el nivel que demostró en el Valencia CF antes de fichar por el Barça. También la autoestima, en un club que conoce, donde se adaptó perfectamente y con un entrenador que confía en sus condiciones. Hoy es muy complicado, pero en esto del fútbol no se puede dar nada por imposible.