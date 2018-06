Aymen Abdennour comparte una foto semidesnudo para mostrar su estado de forma

No lleva buenas temporadas Aymen Abdennour, donde no ha rendido al nivel esperado ni en el Valencia CF ni en su aventura en Marsella, donde no están muy por la labor de seguir contando con él otra campaña y tratan de encontrar una salida para su segundo año de cesión firmado el verano pasado.

El central tunecino, todo un portento físico, es todo un clásico de las RRSS y no tiene ningún problema en mostrar su trabajado cuerpo. El último caso ha sido en su cuenta de Twitter, donde el mensaje "Después de mucho trabajo duro", viene acompañado de una foto semidesnudo en la que muestra el torso. Dale duro, Aymen.