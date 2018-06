El Valencia ata a sus dos laterales derechos del futuro

El Valencia CF busca en el mercado laterales derechos de rendimiento inmediato para mejorar las prestaciones de Martin Montoya y Nacho Vidal en la temporada 2018/19 del Centenario. Mientras tanto, el club trabaja a media-largo plazo para asegurarse la posición de lateral derecho con dos jóvenes promesas de proyección de primer equipo como son Marc Ferris y Xavi Estacio.

Mateu Alemany y Pablo Longoria, en coordinación con Luis Vicente Mateo, se han asegurado la continuidad de dos. Marc ha ampliado su contrato hasta el año 2020 con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros y las negociaciones para la renovación de Xavi están bien encaminadas a pesar de la amenaza de los clubes españoles y europeos que han llamado a su puerta después del Europeo Sub-17.

El primero en estampar su firma ha sido Marc Ferris. El de Xirivella ha ampliado su contrato hasta el 30 de junio de 2020. El club tiene muchas esperanzas depositadas en él. Condiciones no le faltan. Intensidad, potencia, recorrido y, sobre todo, muchas ganas después de haber vivido una última temporada en blanco.

El canterano se lesionó de gravedad a finales de septiembre -durante el mismo partido que Javi Jiménez- con una rotura de ligamento cruzado anterior en la que debía ser una temporada clave para asentarse en el Mestalla. Marc tuvo minutos en el último partido de Liga en Segunda División B, ha trabajado este verano por su cuenta y llegará a la pretemporada con ganas de comerse el mundo.

Marcelino García Toral no lo conoce porque no lo vio el año pasado por culpa de la lesión, pero los informes técnicos del futbolista no pueden ser mejores en los despachos de la Academia. El club estaba obligado a apostar. Saben que tiene madera de jugador de élite y esperan que lo demuestre este año. El jugador mantiene la esperanza de hacerse en hueco en la pretemporada del primer equipo -en función de las salidas- y darse a conocer al técnico.

Tampoco existen dudas con el internacional sub-17 Xavi Estacio. Titular de la Roja, fijo en el Juvenil A de División de Honor y uno de los valores de futuro de la Academia. Su proyección es de jugador de Primera División. Así lo creen en la ciudad deportiva de Paterna. El internacional, natural de Manises, ya tiene firmado un contrato largo con el Valencia. Sin embargo, el club ha querido revisarlo y hacerle un blindaje especial.

El jugador está en el escaparate de las categorías inferiores de la selección española y tiene muchas ´novias´ a nivel nacional e internacional. La predisposición de las dos partes es total y, de momento, las negociaciones están encaminadas. Su renovación puede ser cosa de semanas.