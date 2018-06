El misterio de los sesenta pares de chanclas de Ronald Koeman

El exentrenador del Valencia CF, Ronald Koeman, busca sus sandalias perdidas. Suena surrealista pero lo cierto es que es real, y ojo, que no busca un par de sandalias, busca sesenta pares de sandalias.



La historia tiene explicación y la ha dado el propio técnico holandés a través de las redes sociales. Resulta que se ha casado recientemente, y había encargado sesenta pares de chanclas, se supone para todos los invitados al evento, pero se ha celebrado la boda y todavía las está esperando. Y cansado de esperar, Ronald lo ha denunciado a través de las redes sociales con este tuit.





Hace 3 meses compramos 60 pares de havaianas para el día de nuestra boda. El paquete no llegó a tiempo y sigue perdido. Una decepción y un servicio al cliente nefasto. Todavía no saben dónde está el paquete y no dan ningún tipo de información. @havaianas @havaianaseurope