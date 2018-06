Operación lateral derecho: Este es el precio de Meunier

El Valencia CF sigue buscando en el mercado un lateral derecho para la temporada que viene. Es sin duda la posición en la que más urgencias hay desde el punto de vista deportivo pero por ello no se va a tener más prisa de lo normal. Mateu Alemany y Pablo Longoria trabajan sin prisa pero sin pausa en busca del futbolista que se acople a lo que quiere el entrenador Marcelino García Toral.

Y quiere un jugador con experiencia en competiciones de nivel, ya sea la Liga española o la Liga de Campeones, y sobre todo, que sea potente y fuerte en el apartado físico. Un jugador con envergadura y que vaya bien de cabeza. Y sobre todo, que defienda bien. Entre los nombres que manejan los técnicos está el del jugador del París Saint Germain Thomas Meunier, que está jugando el Mundial de Rusia con su selección, Bélgica, y lo está haciendo a un excelente nivel. De hecho, antes de que comenzara el Mundial, un miembro de la secretaría técnica valencianista lo estuvo viendo jugar en directo en un amistoso ante Portugal.

Según ha podido saber SUPER, más allá del interés en deportivo Meunier, en estos momentos es un jugador muy caro para las posibilidades económicas del club de Mestalla. Intersa porque se trata de un lateral de mucho nivel que además va a salir del PSG y que ha dicho que está dispuesto a bajar un escalón en lo deportivo para subir dos en el medio plazo porque quiere es jugar. Por otra parte, el buen nivel que está mostrando con la selección belga en Rusia no hace más que subir su cotización.

De hecho, en algunos sitios se asegura que el precio de salida del jugador es de treinta millones de euros. Una cantidad que se puede rebajar en una negociación y más si se tiene en cuenta que fue el propio Meunier quien dijo hace unas semanas que después de ver lo bien que le ha ido a Guedes jugar en el Valencia CF, estaría dispuesto a hacer lo mismo.

Sea como sea, el jugador encaja perfectamente en las pretensiones deportivas del Valencia CF pero el PSG quiere sacar dinero por él si finalmente sale, obligado como está por el seguimientoal que se ve sometido por la UEFA con el control financiero. Si la operación se puede pner a tiro para el Valencia CF, no será ahora, las pocas o muchas opciones que tenga el conjunto de Mestalla de fichar a este futbolista pasan por dejar que pasen las semanas. En cualquier caso, competencia no le falta ya que además del Sevilla, el Nápoles italiano también está detrás del jugador belga, situación que complica más si cabe la operación. Eso sí Thomas Meunier no es el único lateral derecho que maneja el Nápoles, también tiene en cartera al austriaco Stefan Lainer, del Salzsburgo.