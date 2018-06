José Luis Gayà está acostumbrado a convivir con rumores. Los últimos, procedentes del fútbol inglés, le colocaban en el Manchester United. El de Pedreguer prefiere hacer oídos sordos y desconectar en sus vacaciones, disfrutando en su pueblo, Pedreguer, de los niños de su sexto campus de verano y esperando con ilusión una próxima temporada que para él va a ser «apasionante» con la celebración del Centenario del club y la vuelta del Valencia a la Champions.

Gayà lo dejó claro ayer en Superdeporte. Como siempre que ha hablado de su futuro. «Mi voluntad siempre fue seguir en el Valencia CF, por eso renové mi contrato hasta 2022. Si renové es porque me quería quedar. Llegué siendo un niño y siempre he soñado con jugar en este equipo. Solo me veo con la camiseta del Valencia». Gayà está en el pueblo y es inevitable no enterarse de la actualidad del mercado. Lo que más le ilusiona es la continuidad de Kondogbia. «Me alegré. Todos sabemos lo que aporta Geoffrey a este equipo. Ha hecho una gran temporada y en su posición es uno de los mejores del mundo. Que ya sea jugador del primer equipo es una gran noticia para el valencianismo», reconoce desde casa.

El lateral izquierdo ya cuenta los días que quedan por volver a jugar la Champions. Eso sí, como capitán, deja un mensaje. Habrá que exigirse al máximo como el año pasado. «El año que viene tenemos una temporada muy bonita por delante con el Centenario y la Champions. Sabemos que la Champions nos va a exigir mucho. Va a ser apasionante volver a la mejor competición del mundo. A todos nos hace mucha ilusión porque la Champions es el sitio donde tiene que estar el Valencia. El año pasado trabajamos muy duro para lograr el objetivo y ahora lo importante es que la temporada que empieza nos exijamos lo mismo. La Champions es una competición para disfrutar y competir con los mejores equipos de Europa y el Valencia lo es», aseguraba. Ayer disfrutó como un niño más en el estreno de su sexto campus de verano. «Me veo muy reflejado en todos los niños», decía con una sonrisa en la cara.

El valencianista no se perdió el estreno de su sexto campus de verano, todo un referente de la Comunitat Valenciana. El campus durará dos semanas y se celebrará en dos sedes -Pedreguer y Sueca- con 300 niños inscritos en total.