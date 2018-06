Diakhaby se presenta: "me defino como un jugador atlético"

Mouctar Diakhaby ha sido presentado este viernes como nuevo jugador del Valencia CF. El jugador francés está muy feliz con su fichaje, ya ha hablado con Marcelino y asegura que firmar por el conjunto de Mestalla ha sido una "decisión fácil". El futbolista ha desvelado que la negociación se inició e nla segunda parte de la temporada y que desde un primer momento le interesó mucho el proyecto valencianista. El defensa ha estado acompañado por el presidente del Valencia, Anil Murthy, en su presentación en Mestalla.

En cuanto a su forma de jugar, el central asegura que no tiene ningún referente y que es "un jugador atlético y que no tengo problemas para sacar jugada la pelota desde atrás".

Rueda de prensa íntegra

¿Ya has hablado con Marcelino?

Sí ya he hablado con el míster, ha sido una decisión muy fácil para mí elegir el Valencia, y estoy muy contento por estar aquí.

¿Cuando empiezas a negociar con el Valencia y por qué eliges el Valencia?

La negociaciones empezaron en la segunda parte de la temporada y desde la primera vez que me reuní con los diregentes del Valencia me ha interesado mucho formar parte de este proyecto.

Ha sorprendido que siendo tan joven tu precio de fichaje haya sido tan caro.

No me preocupo por el precio, no es mi tarea, es una cosa de clubes, yo solo me dedico a jugar y es lo que voy a hacer.

Hay mucha competencia en tu posición. ¿Te gusta ese reto?

Es cierto que hay jugadores de nivel con experiencia, pero para que mejore un equipo es importante que haya mucha competencia en el campo.

¿Por qué crees que has jugado menos esta temporada?

Es verdad que hace dos años jugue más, pero llevo bastantes partidos en alta competicion es cosa del míster que ha elegido a otros jugadores, pero hay que respetarlo y seguir trabajando.

¿Cómo te defines y cuáles han sido tus referentes?

No tengo refente, pero me fijo en los grandes jugadores de los grandes equipos. Soy un jugador atlético, y que no tengo problemas para sacar jugada la pelota desde atrás.

¿Qué esperas tú del Valencia?

Sé lo que el Valencia espera de mí y yo espero dar lo mejos de mí mismo, ayudar a mis compañeros y darlo todo en el terreno de juego para alcanzar los objetivos.

¿Qué mensaje le envías a la afición?

Estoy muy contento de estar en este gran club español y no veo la hora de empezar a jugar ya.